¿De dónde proviene el aceite de palma?

El aceite de palma es el más consumido en el mundo y sus bajos costes de producción han hecho que el número de plantaciones de palma industrial se haya multiplicado en los últimos años. Esto ha provocado la destrucción de bosques tropicales, la expulsión de poblaciones indígenas y graves problemas ambientales, como la deforestación y la contaminación atmosférica.

Para evitarlo, desde hace unos años las empresas productoras deben obtener la acreditación de “aceite de palma sostenible certificado”, que garantiza que el producto que comercializan proviene de plantaciones forestales conocidas y que se siguen unos criterios ambientales y sociales sostenibles. Sin embargo, los casos de fraude son comunes.

Las investigadoras Pilar Callao e Itziar Ruisánchez, de la Universitat Rovira i Virgili, en colaboración con Luis Cuadros y Ana María Jiménez, de la Universidad de Granada, han utilizado diferentes técnicas que permiten determinar, de forma económica y rápida, cuál es la procedencia de este producto.

Analizaron las muestras aplicando una técnica de cromatografía de líquidos con dos detectores independientes, con las que obtuvieron información sobre la composición de los aceites. Ninguna de las medidas por sí mismas son suficientes para su propósito. Por eso, aplicaron después técnicas quimiométricas y de fusión de datos con las que se consiguió la información que permite determinar el origen geográfico de la muestra con un porcentaje de error de aproximadamente un 5%.

La aplicación de estas técnicas, que por primera vez se han utilizado con aceite de palma, mejora los sistemas que existían hasta ahora. Los resultados de este estudio pueden resultar de utilidad para organismos oficiales de control de aceite y en cooperativas, explican los investigadores.

Referencia bibliográfica: K. A. Obisesan, A.M. Jiménez-Carvelo, L. Cuadros-Rodríguez, I. Ruisánchez, M.P. Callao. “HPLC-UV and HPLC-CAD chromatographic data fusion for the authentication of the geographical origin of palm oil”. Talanta. DOI: 10.1016/j.talanta.2017.04.035