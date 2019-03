Diseñan una molécula eficaz en el tratamiento de leucemias y linfomas

El tratamiento de los tumores hematológicos ha adquirido un enfoque novedoso gracias a la administración de fármacos epigenéticos que se basan en modificaciones moleculares que alteran la actividad de los genes en el desarrollo del cáncer.

Un equipo de científicos del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) y de la Clínica Universidad de Navarra han diseñado una molécula, llamada CM-272, que bloquea de forma simultánea la actividad de dos enzimas epigenéticas implicadas en el desarrollo de distintos tipos de tumores, la histona metiltrasferasa (G9a) y la DNA metiltrasferasa (DNMT1).

"Como consecuencia, induce la muerte celular de la leucemia mieloide aguda, leucemia linfoblástica aguda y linfoma no Hodgking", explican los doctores Julen Oyarzabal, director del Programa de Terapias Moleculares del CIMA, y Felipe Prósper, codirector del Servicio de Hematología de la Clínica Universidad de Navarra.

Los estudios realizados, que se ha publicado en la revista Nature Communications, demuestran que el CM-272 es capaz de aumentar la supervivencia en modelos in vivo de estos tumores.

Enfoque terapéutico más seguro y eficaz

Los resultados de este trabajo, confirmados en animales, son un primer paso fundamental para el desarrollo de nuevos compuestos como posible tratamiento en pacientes con estos tumores, que actuarían por estrategia complementaria a los tratamientos actuales. Según los investigadores, “CM-272 se presenta como un fármaco selectivo y representa un nuevo enfoque terapéutico más seguro y eficaz para tumores hematológicos que actualmente tienen un mal pronóstico”, aseguran.

A partir de ahora, la investigación se va a centrar en optimizar los compuestos hacia su desarrollo clínico, y examinar la posibilidad de combinarlo con otros tratamientos, así como en identificar otros tumores susceptibles de ser tratados mediante esta terapia.

Referencia bibliográfica:

Edurne San José-Enériz et al. "Discovery of first-in-class reversible dual small molecule inhibitors against G9a and DNMTs in hematological malignancies" Nature Communications 15424 (2017) doi:10.1038/ncomms15424 26 de mayo de 2017