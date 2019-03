Diseñan micro y nanopartículas para mejorar los tratamientos de alzhéimer y párkinson

Enara Herran, investigadora del departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), trabaja con el objetivo de mejorar la manera de administrar los tratamientos del alzhéimer y párkinson. Y es que, tal y como subraya la misma Herran, "ambas enfermedades son cada vez más comunes en nuestra sociedad".

De hecho, ambas dolencias afectan a las neuronas: pierden su estructura y función, lo que provoca el deterioro las funciones motoras, cognitivas, sensoriales y emocionales del paciente. Según manifiesta Herran, los fármacos utilizados tanto en el tratamiento del alzhéimer como del párkinson, en muchos casos, no hacen sino mitigar sus síntomas; no actúan sobre el origen de la enfermedad. "El tratamiento, normalmente, es a base de pastillas, tomadas por vía oral", añade. Pero ese tipo de fármacos no es el único utilizado para hacer frente a las dos enfermedades. Ciertos medicamentos impiden la pérdida de neuronas y ayudan a la formación de nuevas; por ejemplo, los factores de crecimiento. "De todas formas, no son tan empleados, ya que no hay una manera eficaz y segura de administrarlos", señala Herran.

Según explica la investigadora, para llegar hasta las neuronas los medicamentos han de atravesar la barrera hematoencefálica —un objetivo nada sencillo—. Precisamente ese es el problema que quiere superar Herran con su investigación.

"Los factores de crecimiento son encapsulados, para administrarlos con gran eficacia y seguridad. Es decir, son introducidos en micro y nanocápsulas, y se implantarían en el cerebro, mediante una craneotomía. Así pues, los fármacos serían liberados en el lugar donde deben actuar, de una manera constante y en la dosis apropiada", sostiene Herran.

Las micro y nanopartículas liberan dichos factores de crecimiento en un plazo de tiempo entre 2-3 meses a un año, hasta que se degrada el polímero. De esta manera, se evita que el paciente deba tomar el medicamento diariamente. Pero esa no es la única ventaja.

Los expertos han comprobado, en experimentos realizados con ratones y ratas, que los fármacos encapsulados son mucho más eficaces que los tomados por vía oral. Como recuerda Herran, "el alzhéimer y el párkinson son ya un problema para la salud pública, y la comunidad científica está realizando un gran esfuerzo en la búsqueda y en el avance de nuevos tratamientos".

Bien encaminados

En experimentos realizados con animales han probado dos factores —vascular endothelial grouth factor (VEGF) y glial cell-line derived neurotrophic factor (GDNF)— encapsulados en un polímero biocompatible y biodegradable —poly (lactic co-glycolllic acid) (PLGA)—. "Conseguimos micro y nanopartículas utilizando varias técnicas de encapsulación. En primera instancia, realizamos las pruebas con el párkinson; primero, en cultivos celulares, y, después, en ratones. En ambas pruebas obtuvimos buenos resultados".

Herran resalta que los ratones tratados con partículas han mejorado notablemente: "Se advirtió una gran mejoría —en comparación con el grupo de control— tanto en el comportamiento como en la cura de las zonas dañadas".

Después, realizaron la prueba con el alzhéimer en ratones. Herran afirma que en ese caso también se obtuvieron buenos resultados: "Tres meses después de haber realizado el tratamiento, los ratones tratados tenían buena memoria; similar a la de los ratones sanos. Mediante un análisis histológico, comprobamos que las placas de beta amiloide que se desarrollan en el alzhéimer habían disminuido sustancialmente, así como la inflamación, y que la angiogénesis se había intensificado".

Han dado a conocer los resultados y conclusiones de estos experimentos en publicaciones especializadas, como el Journal of Controlled Release. Y es que ese ha sido, concretamente, el tema de su tesis doctoral. Aunque la investigación no ha terminado; según avanza Herran, ahora está investigando la manera de obtener "formulaciones mejores", para no tener que implantar las micro y nanopartículas en el cerebro. El objetivo final es claro: desarrollar la manera más eficaz, segura y adecuada de tratamiento del párkinson y del alzhéimer.

Referencias bibliográficas:

E. Herran, J.A. Ruis-Ortega, A. Aristieta, M. Igartua, C. Requejo, J.V. Lafuente, L. Ugedo, J.L. Pedraz, R.M. Hernandez. ‘In vivo administration of VEGF- and GDNF-releasing biodegradable polymeric microspheres in a severe lesion model of Parkinson's disease’. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 85 - 3: 1183 - 1190 (2013).

E. Herran, R. Perez-Gonzalez, M. Igartua, J.L. Pedraz, E. Carro, R.M. Hernandez. ‘VEGF-releasing biodegradable nanospheres administered by craniotomy: A novel therapeutic approach in the APPPs1 mouse model of AD’. Journal of Controlled Release 170: 111 - 119 (2013).

E. Herran, C. Requejo, J.A. Ruiz-Ortega, A. Aristieta, M. Igartua, H. Bengoetexea, L.Ugedo, J.V. Lafuente, R.M. Hernandez. ‘Increased antiparkinson efficacy of the combined administration of VEGFand GDNF-releasing nanospheres in a partial lesion model of Parkinson’s disease’. International Journal of Nanomedicine 9: 2677 - 2687 (2014).

E. Herran Martinez, M. Igartua Olaechea, J.L. Pedraz Muñoz, R.M. Hernández Martín. ‘Novel Drug Delivery Systems for Releasing Growth Factors to the CNS: Focus on Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases’. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry 14 - 7: 557 - 566 (2014).