Diabetes y obesidad, factores de riesgo de infección en cirugías vasculares

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos, junto con los hospitales universitarios La Princesa, Fundación Alcorcón y Rey Juan Carlos, ha observado qué pacientes intervenidos de cirugía cardíaca vascular y revascularización coronaria presentan mayores riesgos de infección durante la operación.

El principal objetivo de este trabajo, publicado en la Revista Española de Cardiología, ha sido analizar la incidencia de las infecciones, compararla con datos nacionales e internacionales y evaluar sus factores de riesgo. “En el estudio hemos incluido a 1.557 pacientes y hemos analizado los factores asociados a infección quirúrgica en revascularización coronaria y en cirugía valvular, tema poco estudiado en nuestro ámbito”, destaca Manuel Carlos Durán, investigador de la URJC. “Además hemos estudiado la asociación entre los diferentes factores de riesgo y la incidencia de infección de sitio quirúrgico con la odds ratio –medida estadística utilizada en estudios epidemiológicos de casos y controles– y su intervalo de confianza al 95%”, añade el investigador de la URJC.

Además, los investigadores han comparado las tasas de infección de España y de Estados Unidos usando el índice de riesgo de infección NNIS, indicador que permite predecir infecciones durante la hospitalización.

Como resultado los científicos observaron que la diabetes y la obesidad se comportaron como factores de riesgo de infección quirúrgica en la cirugía valvular, mientras que en la revascularización coronaria lo fue también la diabetes y la reintervención por sangrado. Por tanto, señalan que las medidas preventivas y de control perioperatorio de estos factores pueden reducir la incidencia de infección.

“Nuestro sistema de vigilancia y control de la infección nos ha permitido evaluar y comparar las tasas de infección en cirugía cardíaca con tasas de referencia nacionales e internacionales, siendo la incidencia de infección de sitio quirúrgico similar”.

El trabajo concluye que es importante disponer en todos los centros asistenciales de programas de vigilancia y control de la infección capaces de cuantificar sus frecuencias, así como detectar los factores de riesgo de los pacientes con el objetivo de comparar los resultados con otros centros y evaluar la efectividad de las medidas preventivas y de control establecidas.

Referencia bibliográfica:

Figuerola-Tejerina, Angels; Rodríguez-Caravaca, Gil; Bustamante-Munguira, Juan; SanRomán-Montero, Jesus María; Durán-Poveda, Manuel. Epidemiological Surveillance of Surgical Site Infection and its Risk Factors in Cardiac Surgery: A Prospective Cohort Study. Rev Esp Cardiol 2016; 69(9):842-8.

Este estudio forma parte del Grupo de trabajo INCLIMECC de Indicadores Clínicos y Mejora Continua de la Calidad, financiado por la Comunidad de Madrid.