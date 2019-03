Descubren una nueva especie de planta en el volcán Colima de México

Investigadores del Instituto de Botánica y del Laboratorio de Biogeografía de la Universidad de Guadalajara (México) y del Centro de Investigación, Posgrado y Conservación Amazónica de la Universidad Estatal Amazónica (Ecuador) han hallado una nueva especie de planta en el entorno del volcán más activo de todo el territorio mexicano, el volcán Colima, ubicado entre los estados de Colima y Jalisco.

Según avanza el investigador mexicano José Antonio Vázquez García, la planta descrita, que pertenece a la familia de las crasuláceas, ha sido denominada Echeveria munizii, en homenaje al profesor de la Universidad de Guadalajara que ha realizado el descubrimiento, Miguel Ángel Muñiz Castro.

Se trata de una planta epifita, o lo que es lo mismo, “una planta que crece sobre otra, usualmente un árbol, pero que no vive a expensas de éste, sólo es un comensal y no es parasitaria”, apunta el investigador, quien detalla que Echeveria munizii tiene forma de roseta, con sus hojas en disposición circular, un tallo y un escapo (otro tallo desprovisto de hojas que presenta las flores en el ápice) de unos 40 centímetros de altura, con flores de color rosado-anaranjado.

El hallazgo se produjo de forma casual, buscando otra especie que podría también no estar descrita. El equipo científico investiga en su día a día magnolias, oyameles, álamos, agaves y crasuláceas, pero en esta ocasión un colega del estado de Chiapas les pidió que acudieran al sur del estado de Jalisco en busca de una alsobia (otro tipo de planta herbácea) que le parecía podría ser algo nuevo.

“En esos mismos árboles, con ayuda de prismáticos, vimos en las ramas altas de la copa, entre la penumbra, una crasulácea. Decidimos volver un mes más tarde con apoyo de un arborista certificado, que con ayuda de unas cuerdas subió a las copas altas de los árboles donde con fortuna la planta se encontraba en floración y procedimos a la descripción de la nueva especie”, relata Vázquez García.

Un bosque singular

El lugar donde se produjo el descubrimiento, en el entorno del volcán Colima (concretamente en la Carretera de Comala hacia la Hacienda San Antonio, justo dos kilómetros antes de llegar a ésta) es un bosque de galería, ubicado “en una exuberante cañada húmeda rodeada de terrenos deforestados y altamente impactados, un hábitat de alta riqueza y endemismo, con árboles altos y abundantes epífitas, orquídeas, helechos, musgos o bromeliáceas, entre otras especies de plantas”, señala el investigador.

El volcán Colima o Volcán de Fuego es el más activo de México y se eleva a unos 3.860 metros sobre el nivel del mar. No obstante, esta altura es variable ya que su parte superior en algunas ocasiones crece y en otras se derrumba fruto de su actividad. En sus alrededores, que forman un Parque Nacional, existe una importante flora. En la actualidad, el volcán Colima está exhalando una columna de gases, vapor y partículas de cerca de mil metros de altitud.

Por otro lado, las especies del género Echeveria, nombre dedicado al ilustrador mexicano de plantas del siglo XVIII Atanasio Echeverría y Godoy, son más de 390 nativas de México y se extienden hasta el noroeste de Sudamérica.

Referencia bibliográfica:

Vázquez-García, J. A., Nieves-hernández, G., Padilla-Lepe, J., Nuño-Rubio, A. T., y Cházaro-Basáñez, M. D. J. (2014). Echeveria munizii (Crassulaceae) a new species of epiphyte from tropical Volcán de Colima, Mexico. Phytotaxa, 191(1), 165-171. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.00.0.0