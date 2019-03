Descubren un nuevo género de planta en África tropical

Las Euphorbiaceae constituyen una de las familias más cosmopolitas del reino vegetal. Sus 6.300 especies, que abarcan una gran diversidad de formas de vida, incluyendo hierbas, suculentas, cactiformes, arbustos, lianas y árboles, se distribuyen entre unos 300 géneros repartidos en todo el mundo.

En esta familia encontramos plantas de relevancia económica como la conocida flor de Pascua (Euphorbia pulcherrima), el ricino (Ricinus officinalis), la mandioca o yuca (Manihot esculenta), muy importante en la alimentación humana, así como también especies vinculadas a la industria como el caucho (Hevea brasiliensis) o utilizadas en la alimentación animal y la producción de biodiesel (Croton megalocarpus).

En el marco de estudios botánicos sobre esta familia y la flora de África tropical, un equipo internacional integrado por científicos del Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC-RJB), del Royal Botanic Gardens de Kew (Inglaterra) y del Herbario Nacional de Sierra Leona, han descubierto y descrito Karima, un nuevo género a añadir a esta familia.

“El análisis de la morfología externa, estructura de los granos de polen, datos de secuencias de ADN y la distribución geográfica, ha permitido distinguir este nuevo género y ubicarlo en la misma subfamilia del género Croton dentro de las euforbiáceas. Sin embargo, los datos filogenéticos indican que Karima no está estrechamente relacionado con el género Croton, bajo el cual había sido clasificada anteriormente como Croton scarciesii”, explica la investigadora Ricarda Riina, del RJB.

Un especie encontrada junto a una presa eléctrica

Karima scarciesii, la única especie conocida del género, fue recolectada recientemente durante la evaluación de impacto ambiental del proyecto Bumbuna-Yiben, una presa hidroeléctrica situada en Sierra Leona, en el África occidental, dirigida por el investigador Xander van der Burgt, del Royal Botanic Gardens de Kew.

Paralelamente, las investigadoras Ricarda Riina y Patricia Barberá del RJB, durante los trabajos de revisión del género Croton para África, observaron que la especie Croton scarciesii poseía una morfología externa que se alejaba mucho de las características típicas del género Croton. Los dos grupos de investigación, junto con personal del Herbario de Sierra Leona, unieron sus esfuerzos para describir el nuevo género, que ahora ha sido recogido y publicado en la revista PLoS ONE y que había permanecido 120 años registrado en otro género.

“A pesar de los numerosos aportes derivados de estudios filogenéticos y taxonómicos recientes, nuestro hallazgo pone de manifiesto que la clasificación de la familia Euphorbiaceae sigue siendo problemática, especialmente a nivel de géneros. Además, hay todavía muchas especies por describir y tal vez algunos géneros más por descubrir”, concluyen las investigadoras del Real Jardín Botánico de Madrid.

Karima scarciesii había sido nombrado durante 120 años como Croton scarciesii. / Adjima Thiombiano

Referencia bibliográfica:

Martin Cheek, Gill Challen, Aiah Lebbie, Hannah Banks, Patricia Barberá & Ricarda Riina (2016) "Discovering Karima (Euphorbiaceae) a New West Tropical Africa long hidden within Croton". PLOS ONE DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0152110