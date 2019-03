Descubren un liquen endémico de los bosques asturianos

“La especie fue descubierta en 2009 y, hasta el momento, no se ha encontrado en ningún otro lugar, por eso creemos que se trata de una especie ligada al microhábitat de los bosques maduros en buen estado de conservación, como los que crecen en la reserva asturiana de Muniellos”, explica Sergio Pérez Ortega, investigador del MNCN.

Xylographa lagoi, que se ha encontrado sobre ramas de gran tamaño de roble alvar (Quercus petraea), tiene el talo –tejido que equivale a la raíz, el tallo y las hojas de los líquenes– de color blanco. Las estructuras de reproducción vegetativa son esféricas y blancas, y las de reproducción sexual son negras y con forma de estrella. Dentro de ellas se producen las esporas del hongo que forma el liquen.

El nombre de la especie, cuyo hallazgo se publica en Symbolae Botanicae Upsalienses, está dedicado al guardia forestal Manuel Lago que fue asesinado en la reserva de Muniellos por cazadores furtivos en agosto de 1980. “Con esta especie hemos querido hacer un homenaje a Manuel Lago, que defendió con su vida estos bosques. Así su nombre quedará ligado a la reserva”, manifiesta Pérez Ortega.

Líquenes, bioindicadores de los bosques

Los líquenes son organismos pluricelulares que surgen de la simbiosis entre un hongo y una alga o cianobacteria. La protección frente a la desecación y la radiación solar que aporta el hongo y la capacidad de fotosíntesis del alga les confieren características que los hacen capaces de colonizar ecosistemas con condiciones extremas porque son excepcionalmente resistentes a las condiciones ambientales adversas.

Asimismo, los líquenes son bioindicadores de la calidad del ecosistema, "ya que son muy sensibles a las perturbaciones ambientales como la contaminación", concluye el investigador.

Referencia bibliográfica:

