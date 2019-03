Descubren dos nuevas especies de gusanos marinos en la ría de Arousa

La investigadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) Carolina Noreña ha descrito, junto con los miembros del Grupo de Estudo do Medio Mariño, Bruno Almón y Jacinto Pérez, y del joven investigador Jorge Rodríguez, dos nuevas especies de gusanos marinos en la ría de Arousa. Hoploplana elisabelloi y Armatoplana celta son las dos nuevas especies que incrementan el conocimiento de la diversidad del orden de los Políclados en la península Ibérica.

Los políclados forman parte del grupo de los gusanos planos de tamaño mediano (desde pocos hasta 12 o más centímetros), conocidos comúnmente como planarias. La mayoría habitan la parte de los ecosistemas acuáticos donde la luz todavía es capaz de atravesar la columna de agua, suelen estar asociadas al fondo por el cual se desplazan en busca de alimento.

Presentes en casi todas las áreas litorales, suelen tener coloraciones muy vistosas (sobre todo las especies tropicales), para alejar a sus depredadores, un fenómeno conocido como aposematismo.

Con este trabajo los investigadores han tratado de esclarecer qué especies están presentes en la zona atlántica de nuestra costa. “El de los Políclados es un orden muy estudiado en las áreas litorales del océano Atlántico del norte de Europa pero a penas teníamos información de su situación en la costa peninsular”, explica la investigadora del MNCN. Con este estudio no sólo hemos descubierto estas dos nuevas especies, sino que hemos actualizado las descripciones de otras tres: Cryptocelis compacta, Stylochus neapolitanus y Discocelis tigrina, descritas en el siglo XIX.

La ría de Arousa es un área con unas características peculiares, que hacen que se produzcan fenómenos como los upwellings costeros, y que la convierten en un ecosistema muy rico y, por consiguiente, muy diverso. Un lugar, por lo tanto, idóneo para estudiar las la biología y biodiversidad de los Políclados presentes en el litoral atlántico de la península. “Esta investigación nos ayuda a saber qué especies de Políclados, más concretamente del suborden Acotylea, depredadores de invertebrados marinos que a veces incluyen especies de interés comercial, están presentes en las aguas atlánticas de la península Ibérica”, concluye Noreña.

Referencia bibliográfica:

Noreña, C., Rodríguez, J., Pérez, J. y Almon, B. (2015) New Acotylea (Polycladida, Platyhelminthes) from the east coast of the North Atlantic Ocean with special mention of the Iberian littoral. Zootaxa. DOI: http://biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4039.1.7