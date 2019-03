Descubiertos los mecanismos de regulación del reloj interno de los seres vivos

Los ciclos de luz y oscuridad (día y noche) tienen una enorme importancia para las especies y la actividad de la vida en la tierra. Así, la mayoría de los organismos poseen relojes internos. Una investigación realizada en la Universidad de Alicante y la Universidad de San Diego (EE UU) descubre mecanismos de regulación que permiten la comunicación molecular entre las señales ambientales y las que controlan el reloj interno, a fin de optimizar procesos metabólicos y fotosintéticos.

Las cianobacterias fueron pioneras en desarrollar un reloj interno para adaptarse, e incluso anticipar los ciclos de luz y oscuridad. Para llevar a cabo este estudio, los científicos han trabajado con el organismo modelo en el que más detalles moleculares se conocen sobre el reloj circadiano, que es la cianobacteria Synechococcus elongatus PCC7942, utilizada en laboratorios de todo el mundo, y en la que han realizado el descubrimiento.

Las cianobacterias son los microorganismos que crearon la atmosfera de oxígeno del planeta y posibilitaron la vida tal y como la entendemos actualmente. Realizan, de forma más eficiente, el mismo tipo de fotosíntesis que las plantas, consumiendo CO 2 y tienen por tanto enorme importancia evolutiva y ecológica, y un gran potencial biotecnológico. Así, una de las aplicaciones prácticas del estudio puede ser la producción de combustible biofuel de forma más asequible.

El trabajo conecta las líneas de investigación de los grupos de la Universidad de Alicante y la de San Diego, dirigidos respectivamente por las genetistas Asunción Contreras y Susan Golden. Cuatro de los seis investigadores del trabajo pertenecen al Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la UA.

