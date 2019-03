Descubierto un nuevo pez en los fondos de algas rojas de Baleares

Científicos del Centro Oceanográfico de Baleares del IEO, el Museo de Historia Natural de Rijeka (Croacia) y el Departamento de Ictiología del Bavarian State Collection of Zoology de Múnich (Alemania) han identificado una nueva especie de pez en Baleares. Se trata de un góbido perteneciente al género Speleogobius, del cual solo se han descrito dos especies hasta ahora, ambas en el Mediterráneo.

Su pequeño tamaño –apenas llega a los tres centímetros de longitud total en los individuos capturados hasta ahora– y su color rojizo, hacen que la especie se mimetice bien con los fondos de algas rojas.

Todos los ejemplares de la nueva especie utilizados para su descripción se obtuvieron mediante muestreos con patín epibentónico en la costa suroeste de Mallorca, durante la campaña oceanográfica DRAGONSAL de 2014 y otros muestreos realizados en 2015, que tenían como objetivo el estudio de los fondos circalitorales blandos de la plataforma continental de la isla, entre 40 y 100 metros de profundidad.

A pesar de que esta especie no ha sido conocida hasta ahora, parece ser frecuente y relativamente abundante en las Islas Baleares, especialmente en los fondos de Peyssonnelia y maërl.

Su descripción es importante para mejorar el conocimiento de la biodiversidad marina del Mediterráneo occidental y, en particular, de estos fondos de algas rojas, considerados hábitats esenciales para el mantenimiento de las poblaciones de peces, y en el caso del maërl hábitats sensibles, protegidos por leyes internacionales medioambientales y pesqueras.

Referencia bibliográfica:

Marcelo Kovacic, Francesc Ordines and Ulrich K. Schliewen, 2016. A new species of Speleogobius (Teleostei: Gobiidae) from the Western Mediterraenean Sea. Zootaxa 4066 (3): 301–310.