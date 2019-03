Descubiertas nuevas propiedades del átomo de azufre

2019 es el año designado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, en conmemoración del 170 aniversario de su descubrimiento. Investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga (UMA) han desvelado recientemente nuevas propiedades de uno de sus elementos: el azufre.

Un trabajo liderado por el profesor Juan Casado, catedrático del departamento de Química Física de la UMA, en colaboración con científicos de la Universidad de Oregón (EE. UU) y Osaka (Japón), constata que los electrones sin compartir que caracterizan al átomo del azufre también pueden convertirse en repelentes de otros desapareados o itinerantes que si sitúen en su entorno.

“Con este trabajo evidenciamos que el comportamiento conciliador convencional del azufre (dador de electrones) también presenta un lado hostil”, explica el investigador, quien destaca que con este hallazgo se demuestra que el azufre en algunas circunstancias es un 'repelente magnético'.

Dirradicales orgánicos

El descubrimiento se ha realizado al trabajar con moléculas 'dirradicalarias' orgánicas (un diradical es una especie molecular con dos electrones que ocupan dos orbitales moleculares 'degenerados').

Estos dirradicales son más estables, funcionales y duraderos que otras especies químicas, además de tener una importancia fundamental en química y en otras ciencias, según los autores. Por ejemplo, están asociadas a la reactividad química en la combustión o están presentes en los ciclos de persistencia del ozono troposférico, y en el futuro, formarán parte de los llamados ‘plásticos magnéticos'.

Los resultados de esta investigación se han publicado en la revista Nature Chemistry. Los estudios de espectroscopía vibracional realizados en la Unidad de Espectroscopía Vibracional de los laboratorios de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación (SCAI) han resultado fundamentales para conocer la estructura electrónica de estos dirradicales orgánicos.

El autor principal, Juan Casado, ha sido reconocido este mes por la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) con el Premio Excelencia Investigadora Seniors por su destacada actividad científica en los últimos diez años.

Referencia bibliográfica:

Justin J. Dressler, Mitsuru Teraoka, Guzmán L. Espejo, Ryohei Kishi, Shota Takamuku, Carlos J. Gómez-García, Lev N. Zakharov, Masayoshi Nakano, Juan Casado & Michael M. Haley. “Thiophene and its sulfur inhibit indenoindenodibenzothiophene diradicals from low-energy lying thermal triplets”. Nature, septiembre de 2018.