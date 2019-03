Descubierta una nueva especie de dinosaurio ‘Iguanodon’ en Teruel

Investigadores de la Fundación Dinópolis han encontrado los restos de una nueva especie de dinosaurio, de 127 millones de años de antigüedad, a la que han bautizado como Iguandon galvensis, en homenaje a la localidad turolense de Galve. Además, han descrito por primera vez un grupo de crías del género Igandon, las cuales pudieron formar parte de una 'guardería de dinosaurios'.

Un carácter especial en el cráneo y una convexidad corta y abrupta en la región anterior de la mandíbula son los principales rasgos particulares del galvensis, que se convierte en la segunda especie de Iguandon reconocida y aceptada por la comunidad científica. Se trata de la quinta nueva familia de dinosaurio hallada en Galve y la décima de la provincia de Teruel.

En el estudio, publicado en la revista Cretaceous Research, los científicos afirman que los restos hallados pertenecen a un individuo adulto, otro juvenil y 13 crías. Estas últimas se encontraban en su primer año de vida y medían unos 60 centímetros de longitud, todavía lejos de los 6 metros que alcanzaban los adultos.

El estado de conservación de los restos óseos indica que todos se encontraban juntos cuando murieron, y no que se fueran acumulando en épocas diferentes. Los paleóntologos sugieren que las crías probablemente se hallaran cerca de la zona de nidificación, formando una especie de guardería donde podían ser controlados por sus progenitores.

Esquema de la nueva especie de dinosaurio / Dinópolis Teruel

Depósitos fluviales de entre 127 y 129 millones de años

Los fósiles que han permitido efectuar estos descubrimientos provienen de dos yacimientos formados en depósitos fluviales de la Formación Camarillas con una edad Barremiense inferior (127-129 millones de años de antigüedad).

Los restos fueron hallados en 2011, cuando se realizaron varias actuaciones paleontológicas que proporcionaron más de 1100 huesos de crías de Iguanodon (6 esqueletos parciales y otros 7 recuperados después de las campañas de lavado) en el depósito de San Cristóbal 2, así como restos de un ejemplar adulto de gran tamaño y de un juvenil en San Cristóbal 1.

Referencia bibliográfica:

Alcalá, L. et al. “Perinates of a new species of Iguanodon (Ornithischia: Ornithopoda) from the lower Barremian of Galve (Teruel, Spain)”. Cretaceous Research.