Demuestran la importancia de la frecuencia solar en la ubicación de plantas termosolares

Un grupo de investigadores del Departamento de Ingeniería Energética de la Universidad de Sevilla ha publicado un trabajo en el que analiza en detalle la variabilidad del recurso solar en Sevilla, poniendo además de manifiesto la necesidad de considerar este factor en la selección de la ubicación, el diseño y el análisis de viabilidad de centrales termosolares.

Para ello, se validaron y completaron 13 años de medidas de radiación global y directa registradas cada cinco segundos utilizando una metodología desarrollada por el grupo. Posteriormente, tras procesar esta información, se llevó a cabo el análisis a escala 10-minutal, horaria, diaria, mensual y anual, y se desarrolló su caracterización estadística en las diferentes escalas temporales, desde el punto de vista de la de la producción de las centrales termosolares.

“Con estas medidas podemos clasificar los días en función de la variabilidad de la radiación solar para poder así optimizar la explotación del recurso y la operación de estas instalaciones”, afirma la investigadora de la Universidad de Sevilla Sara Moreno.

El trabajo incluye una comparativa con los datos registrados entre los años 2000 y 2012 en la estación de medida de radiación de la Universidad de Sevilla. Esta base de datos nace en 1984 y es una importante fuente de información para la investigación de este sector. Comparan también con los datos proporcionados para Sevilla por varias plataformas online que ofertan este tipo de datos para corroborar la fiabilidad de las mismas.

Publicado en la revista Solar Energy, este artículo científico es fruto de la tesis doctoral que desarrolla la investigadora Sara Moreno bajo la dirección de los profesores Manuel Antonio Silva Pérez del Grupo de Termodinámica y Energías Renovables (GTER) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) y Lourdes Ramírez Santigosa, investigadora del Departamento de Energía del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Este grupo de relevancia internacional trabaja desde 1981 en el desarrollo energético principalmente en Andalucía y lleva a cabo proyectos en torno a la energía solar y sus aplicaciones, principalmente en el campo de los sistemas termosolares de concentración.

Referencia bibliográfica:

Moreno Tejera, Sara, Silva Pérez, Manuel Antonio, Lillo Bravo, Isidoro, Ramírez Santigosa, Lourdes. "Solar resource assessment in Seville, Spain. Statistical characterisation of solar radiation at different time resolutions". Solar Energy. 2016. Vol. 132. Pag. 430-441. 10.1016/j.solener.2016.03.032