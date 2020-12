Decodifican por primera vez el comportamiento celular del endometrio humano

Investigadores de la Fundación Igenomix-INCLIVA, en colaboración con la Universidad de Stanford y el Chan Zuckerberg Biohub (ambos en EE UU), han decodificado por primera vez el comportamiento celular del endometrio humano, la mucosa del útero donde el embrión implanta para poder iniciar la gestación. El hallazgo, publicado en el último número de la revista Nature Medicine, mejora la comprensión del funcionamiento del útero y sus repercusiones en la salud de la mujer.

En palabras de los líderes de la investigación, Carlos Simón y Felipe Vilella, esta decodificación celular del endometrio “es la piedra roseta para entender el funcionamiento de este importante órgano reproductivo”. Los autores afirman que este trabajo dará a la comunidad médica y científica la oportunidad de “comprender mejor las patologías que causan infertilidad en el útero”.

El endometrio está formado principalmente por seis tipos celulares, uno de ellos descubierto en esta investigación: las células epiteliales ciliadas

El nuevo estudio revela por primera vez el comportamiento de cada uno de los tipos celulares del endometrio durante el ciclo menstrual y cómo se relacionan entre ellos. “Ahora que sabemos el comportamiento celular del endometrio, se abre una gran oportunidad para entender aspectos desconocidos en enfermedades como la endometriosis, la preeclampsia, el fallo de implantación o el cáncer de endometrio”, explica Simón.

A pesar de la relevancia del endometrio humano, sobre todo en la etapa reproductiva de la mujer, la comprensión del funcionamiento de este órgano seguía siendo limitada. Por eso, los investigadores se plantearon estudiar el funcionamiento de cada uno de los diferentes tipos celulares que lo componen durante todo el ciclo menstrual.

Para ello realizaron el análisis de la expresión de sus genes mediante el aislamiento de células individuales, sobre un total de 73.180 células obtenidas del endometrio de 27 mujeres sanas y en edad reproductiva. El estudio reveló la dinámica de la progresión de las células en el ciclo menstrual; el endometrio está formado principalmente por seis tipos celulares, uno de ellos descubierto en la investigación: las células epiteliales ciliadas.

Distintas fases del ciclo menstrual. / INCLIVA

Cómo mejora este hallazgo el éxito reproductivo

Los expertos han determinado además cuándo y cómo se abre la ventana de implantación, único momento en que el endometrio está listo para iniciar el embarazo. “Uno de los grandes hallazgos de este trabajo, además del patrón celular, es el descubrimiento del mecanismo de la ventana de implantación del embrión”, apunta Vilella.

“Hemos observado que se activa de forma inmediata por unos genes de las células epiteliales, las que estarán en contacto con el embrión en el momento de iniciar el embarazo, y no de forma progresiva como se pensaba hasta ahora”, añade.

Las células endometriales podrán obtenerse mediante una biopsia líquida, por lo que hallar la ventana de implantación para saber cuándo es el momento de mayor receptividad será mucho más sencillo, rápido e indoloro

“Las células endometriales –que a partir de ahora nos ofrecen toda la información sobre el momento ideal para transferir el embrión en un tratamiento de reproducción asistida– podrán obtenerse mediante una biopsia líquida endometrial, por lo que hallar la ventana de implantación para saber cuándo es el momento de mayor receptividad será mucho más sencillo, rápido e indoloro”, continúa Simón.

Los resultados revelan nuevos conocimientos sobre el funcionamiento del endometrio, en cuanto al crecimiento y organización de las distintas células que lo forman, para que se produzca el correcto funcionamiento del órgano en cada ciclo menstrual.

“Este hallazgo posibilita a otros científicos que estudian enfermedades endometriales comparar las células enfermas con las células sanas, lo que ayuda al desarrollo de nuevas terapias o nuevos medicamentos”, concluyen los autores.

Referencia:

Wang, W., Vilella, F., Alama, P. et al. Single-cell transcriptomic atlas of the human endometrium during the menstrual cycle. Nat Med 26, 1644–1653 (2020).