La disminución de la diversidad tropical que ahora se observa en el océano no está solo inducida por el impacto de la actividad humana. Sin embargo, empeorará considerablemente si no se limita el calentamiento global antropogénico. Esta es la conclusión de un estudio en el que participa Andrés Baselga, investigador en la Universidad de Santiago de Compostela.

La investigación, publicada en la revista PNAS, se basa en patrones de biodiversidad marina del pasado para comprender qué cambios pueden ocurrir en el futuro.

“La biodiversidad suele ser alta en los trópicos y baja en los polos. Llamamos a este patrón gradiente de diversidad latitudinal. Sin embargo, estudios recientes han encontrado que los niveles de diversidad marina global a menudo muestran una disminución ecuatorial en la diversidad. Queríamos explorar qué ha causado esto, y si ha sido un patrón reciente”, explica el autor principal del estudio Moriaki Yasuhara, investigador de la Universidad de Hong Kong.

El estudio utilizó registros fósiles para reconstruir los patrones de la biodiversidad oceánica global desde la última glaciación, hace 20.000 años, y el período preindustrial antes de 1800. “Estos patrones se usaron para construir modelos con los que hacer proyecciones de la biodiversidad marina global en el futuro, específicamente en 2090”, explica Baselga.

Al estudiar fósiles de foraminíferos fósiles, un grupo de protistas ameboides, que sirvieron de “ventana” para ver los ecosistemas pelágicos del pasado, los autores descubrieron una disminución ecuatorial en la diversidad durante el período preindustrial, que se agudizará a finales de este siglo debido a la crisis climática.

Los efectos de las emisiones de CO2

El declive actual de la diversidad tropical probablemente comenzó después de la última glaciación hace unos 15.000 años. Sin embargo, según los científicos, la magnitud de la disminución se amplificará por el calentamiento antropogénico. A finales del siglo XXI, la diversidad tropical puede disminuir hasta niveles no observados durante millones de años si el escenario actual de emisiones de dióxido de carbono se mantiene.

Las áreas pelágicas cubren la gran mayoría de la superficie de la Tierra y constituyen el ecosistema más grande del planeta.

“Encontramos que la disminución de la diversidad en las regiones ecuatoriales del océano es causada por cambios en la distribución de especies como resultado del calentamiento del océano después de la última edad de hielo”, señala Chih-Lin Wei, profesor de la Universidad Nacional de Taiwán.

Las áreas pelágicas cubren la gran mayoría de la superficie de la Tierra y constituyen el ecosistema más grande del planeta. También albergan el plancton, que desempeña un papel clave en la cadena alimentaria, que es fundamental para las especies depredadoras cada vez más amenazadas por el cambio climático y con importantes consecuencias económicas.

“Estos vínculos claros entre el calentamiento y la reducción de la biodiversidad tropical significan que para finales de este siglo, la diversidad oceánica en el ecuador puede caer a un nivel sin precedentes en la historia humana”, concluye Derek P. Tittensor, profesor de la Universidad de Dalhousie y coautor del artículo.

Referencia:

Moriaki Yasuhara et al. “Past and future decline of tropical pelagic biodiversity” PNAS 25 de mayo de 2020