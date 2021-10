¿Deberían los vacunados con Janssen recibir una segunda dosis?

La publicación mediante nota de prensa de nuevos datos preliminares sobre el ensayo clínico con dos dosis de la vacuna de Johnson & Johnson (Janssen en Europa) ha reavivado el debate sobre la conveniencia de dar una nueva dosis a quienes recibieron la primera.

Esta posibilidad no sorprende a los inmunólogos. “Es algo que lleva en el aire desde que empezaron a vacunar. Solo hay que ver que la farmacéutica empezó un ensayo clínico usando dos dosis de la vacuna ya en noviembre de 2020”, explica al COVID-19 Vaccine Media Hub el investigador del King’s College de Londres (Reino Unido) José Jiménez.

Jiménez considera que esto “no nos puede sorprender” porque “ya hemos visto que con el resto de vacunas es necesario administrar dos dosis para obtener una mejor protección”. Cita, por ejemplo, el caso de las vacunas de AstraZeneca y Sputnik V, ambas basadas en vectores de adenovirus que, sin embargo, emplean una pauta doble.

“Como era de esperar por los resultados obtenidos durante los ensayos clínicos, los datos indican que la efectividad de la vacuna de Janssen a la hora de prevenir hospitalizaciones y fallecimientos por covid-19 parece ser menor que la que se observa con el resto de vacunas que utilizan dos dosis”, añade.

Nuevos datos mediante nota de prensa

Los datos publicados por Johnson & Johnson mostraron que una segunda dosis a los dos meses de la primera aumentaba la protección en un 94 % y cuadruplicaba los anticuerpos. En el caso de aplicarse a los seis meses, esos se multiplicaban por seis.

La vacuna de Janssen obtenía una eficacia altísima con una dosis, pero cuando das dos se obtiene el cien por cien de protección [contra casos graves] después de 56 días

“La vacuna de Janssen obtenía una eficacia altísima con una dosis, pero cuando das dos se obtiene el cien por cien de protección [contra casos graves] después de 56 días”, aclara la investigadora de la Universidad Internacional de la Rioja Carmen Álvarez.

“Los resultados preliminares indican que los niveles de anticuerpos neutralizantes aumentan varias veces y la protección aumenta hasta niveles parecidos a los observados con el resto de vacunas”, dice Jiménez.

El investigador llama a la cautela al tratarse de datos preliminares compartidos mediante nota de prensa y no revisados por pares, pero añade: “Parece estar claro que, aunque una dosis protege, dos dosis lo hacen mejor. Por lo tanto, el debate ahora está en si esa mejora en la protección justifica la administración de una segunda dosis o no”.

¿Está justificada la administración de una segunda dosis?

“No podemos olvidar que las vacunas también limitan las infecciones y la transmisión del virus. Por lo tanto, aunque la protección obtenida con una dosis pueda ser menor que la obtenida con otras vacunas, el hecho de que gran parte de la población esté vacunada hace que esa protección pueda ser suficiente”, tranquiliza Jiménez.

Si das una segunda dosis la intensidad de la respuesta va a ser mayor. La pregunta es: ¿realmente necesitas ese aumento adicional de la respuesta inmunitaria? A lo mejor no

“Si das una segunda dosis evidentemente la intensidad de la respuesta va a ser mayor. La pregunta es: ¿realmente necesitas ese aumento adicional de la respuesta inmunitaria? A lo mejor, muy probablemente, no”, plantea el investigador de la Universidad de Granada Ignacio J. Molina.

El inmunólogo considera que el nivel de anticuerpos e inmunidad celular que se obtiene con una dosis hace “probable” que no sea necesaria otra, y cita el ejemplo de la vacuna rusa. “Sputnik V es igual que la de Janssen y tiene una versión lite con una sola dosis que también usa el Ad26 (adenovirus 26) y dicen que es muy potente y que no necesita otra dosis”. Por eso, apuesta por enfocar los esfuerzos a “vacunar al mayor número de gente posible, especialmente en países que no tienen vacunas”.

Jiménez ve lógico plantear la necesidad de una segunda dosis de Janssen, “al menos en las personas más vulnerables y pertenecientes a grupos de riesgo”. Álvarez coincide, en vista a los nuevos datos: “Ven que después de seis meses también funciona y que es incluso mejor que solo la primera. Esto implica que se podría administrar la segunda dosis a gente que haya recibido la primera incluso después de tanto tiempo”.

Recuerda que los vacunados en España “lo hicieron hace menos de seis meses”, por lo que se les podría empezar a administrar esa segunda dosis si las autoridades lo consideran necesario.