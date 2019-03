Cuidado con donde pisas esta primavera: la reina de abejorro se esconde en el suelo

Durante mucho tiempo se ha creído que las reinas de abejorro emergen del suelo donde hibernan para alimentarse y rápidamente dispersarse para crear una nueva colonia. Pero en realidad no es así, según un estudio liderado por la Universidad Queen Mary de Londres y publicado en la revista Scientific Reports.

Los científicos muestran que al comienzo de la primavera, en lugar de salir a explorar, las reinas de abejorro pasan la mayor parte de su tiempo escondidas y descansando entre las hojas muertas y la hierba. Estos largos descansos con vuelos cortos e intermitentes explicarían por qué se encuentran lejos de su nido de origen.

“Queríamos ver qué hacen las reinas justo después de emerger de su hibernación. Al combinar tecnología puntera de rastreo con observaciones de abejorros salvajes, descubrimos un comportamiento hasta ahora nunca visto en reinas”, señala James Makinson, autor principal del trabajo.

Los investigadores colocaron una pequeña antena en la espalda de las reinas que acababan de salir de una hibernación inducida artificialmente. Cuando se despertaron y abandonaron el área, los científicos usaron un radar para rastrear a las abejas al aire libre.

Vuelos de 20 segundos

Los datos mostraron que pasaban la mayor parte del tiempo en el suelo (entre 10 y 20 minutos de media) y realizaban vuelos cortos (entre 10 y 20 segundos de media) en direcciones casi aleatorias.

Las observaciones de las reinas de abejorro salvaje permitieron comprobar que esta manera de actuar no se debía a la colocación de las antenas, sino a su comportamiento natural. El modelado computacional también mostró que esta conducta puede explicar cómo las abejas terminan a muchos kilómetros de los lugares de hibernación.

Siguiendo esta conducta, las abejas se encuentran en pocas semanas a varios kilómetros de su lugar de hibernación. “Esto podría explicar cómo las reinas se dispersan desde el nido en el que nacieron hasta el lugar donde decidieron fundar una nueva colonia”, recalca Joe Woodgate, coautor del estudio.

Por su parte, Makinson agregó: "Una mejor comprensión del comportamiento de las reinas durante este período crucial de sus vidas puede sugerir prácticas para mejorar sus posibilidades de fundar nuevas colonias con éxito y ayudar a su supervivencia.

Para los científicos, conocer este comportamiento es de vital importancia. “Sería útil crear corredores para los polinizadores en ciertas zonas de paisajes conservados y plantar flores y árboles para ellos durante todo el año, dando a las reinas de abejorros un amplio acceso a los alimentos cuando emergen a principios de la primavera”, sugieren los autores. De este modo, las reinas tendrían un lugar seguro para descansar.

Una reina abejorro bajo hojas secas. / Clint Perry

Referencia bibliográfica:

James C. Makinson, Joseph L. Woodgate, Andy Reynolds, Elizabeth A. Capaldi, Clint J. Perry, Lars Chittka. “Harmonic radar tracking reveals random dispersal pattern of bumblebee (Bombus terrestris) queens after hibernation”. Scientific Reports 20 de marzo de 2019