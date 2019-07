El Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) ha concedido becas de 150.000 euros a 62 proyectos europeos, entre ellos cuatro españoles, para explorar su potencial comercial o social. Los estudios ya habían sido financiados anteriormente por la institución y ahora tienen la oportunidad de comprobar su viabilidad comercial, gracias a las ayudas de 'prueba de concepto'.

El proyecto del ingeniero español Miguel González Herráez, de la Universidad de Alcalá, ha sido la beca número 1.000 desde que empezó este proyecto en 2011. El estudio tiene como objetivo proporcionar una solución de bajo coste para la detección de la actividad sísmica en zonas remotas del océano. Para ello, creará un método para modernizar las extensas redes existentes de cables de fibra óptica para telecomunicaciones submarinas y transformarlos en potentes conjuntos de detección sísmica. El sistema se probará primero en un cable submarino frente a la costa de Grecia (en Pylos, Peloponeso).

Las becas, que forman parte del programa de investigación e innovación de la UE Horizonte 2020, pueden utilizarse de varias maneras, por ejemplo, para explorar oportunidades de negocio, preparar solicitudes de patentes o verificar la viabilidad práctica de conceptos científicos.

Inversión a largo plazo

El resto de los proyectos españoles premiados están liderados por el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Autónoma de Barcelona.

?Durante los últimos ocho años, las becas del ERC han ayudado a los investigadores a progresar en el mundo de la iniciativa empresarial", ha destacado Carlos Moedas, Comisario Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación.

El Presidente del ERC, Jean-Pierre Bourguignon, ha afirmado que ?es una inversión a largo plazo que sienta las bases para las industrias y los servicios del futuro?. ?Las becas ayudan a los investigadores a llevar sus descubrimientos un paso más cerca de los temas de mercado o de la sociedad?, ha declarado.

En la convocatoria anterior se premiaron 44 proyectos, cinco de ellos españoles.

Innovaciones españolas becadas:

Miguel González Herráez (Universidad de Alcalá en Madrid) ? Proyecto: ?Ocean-Bottom Distributed Acoustic Sensors: new tolos for Underwater Seismology?.

Francisco Javier Oliver (Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería en Barcelona) ? Proyecto: ?Computational design and prototyping of acoustic metamaterials for tailored insulation of noise?.

Teresa Puig (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) ? Proyecto: ?Industrial Manufacturing Process for A high temperatura superconducting Coated conductors Tecnology?.

Jordi Sort (Universidad Autónoma de Barcelona) ? Proyecto: ?MAGIC-SWITCH: Magnetic Switch Controlled with Voltage ? Towards a Secure and Energy-Efficient Magnetic Device?.