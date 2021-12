Cuándo y cómo usar las pruebas que existen para detectar la covid

“Test, test, test”. Así instó a los países Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al inicio de la pandemia de covid-19. Las pruebas, el aislamiento y el rastreo de contactos debían ser —y lo han sido en muchos casos— la “columna vertebral de la respuesta global” a la crisis, según el responsable del organismo.

En la actualidad, a pesar de que hay más de 1.000 marcas de pruebas de diagnóstico disponibles en el mercado —y otras más en preparación—, muchos países se enfrentan a retos comunes: la capacidad para la realización de test, la competencia mundial por el acceso a los kits y a los suministros de diagnóstico (incluidos los hisopos para la recogida de muestras), la elección de la prueba adecuada para cada situación y la garantía de que las pruebas tengan una validación externa.

Según los expertos, no existe un consenso mundial sobre las estrategias de estas pruebas, combinadas con medidas sólidas de salud pública, como la cuarentena y el rastreo de contactos. Sin embargo, la realización de test fuera de los entornos sanitarios se ha realizado a una escala sin precedentes.

Ante esta situación, un equipo internacional de científicos ha publicado una revisión en The Lancet sobre los puntos fuertes, los débiles y las aplicaciones de las diferentes pruebas covid-19, así como su potencial para la gestión de la pandemia ya que los diagnósticos han demostrado ser claves en la respuesta a la pandemia.

Tres pruebas para contextos diferentes

Hay tres métodos principales para la detección de la infección por el SARS-CoV-2 y su papel ha evolucionado durante el curso de la pandemia. Las pruebas moleculares, como la PCR, son muy sensibles y específicas para detectar el ARN viral, y la OMS las recomienda para confirmar el diagnóstico en personas sintomáticas y para activar las medidas de salud pública.

Los test de antígenos detectan proteínas víricas y, aunque son menos sensibles que las pruebas moleculares, tienen la ventaja de ser más fáciles de realizar, de dar un resultado más rápido. Además tienen un coste menor y pueden detectar la infección en las personas con mayor riesgo de transmitir el virus a otras.

Estas pruebas se pueden utilizar como herramienta de salud pública para el cribado de personas con mayor riesgo de infección, proteger a las personas clínicamente vulnerables, garantizar la seguridad de los viajes y la reanudación de las actividades escolares y sociales, y permitir la recuperación económica, señalan los autores del trabajo.

Con el despliegue de la vacuna, las pruebas de anticuerpos o serológicas (que detectan la respuesta del huésped a la infección o a la vacunación) pueden ser herramientas de vigilancia útiles para informar a las políticas públicas. Sin embargo, no deben utilizarse como prueba de inmunidad, ya que los correlatos de la protección siguen sin estar claros.

El estudio concluye que los tres tipos de pruebas covid-19 siguen teniendo un papel clave en la transición de la respuesta a la pandemia al control de la misma.

