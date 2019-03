¿Cuál es la mejor técnica para estudiar las marcas de corte en los huesos?

Ruth Blasco, investigadora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), ha participado en un artículo publicado en la revista Journal of Microscopy en el que se comparan por primera vez tres técnicas de análisis para estudiar las marcas de corte en huesos: Microscopia Confocal Láser, Microscopía digital 3D y micro-fotogrametría.

Los resultados, concluyéndose que, con ciertas matizaciones, son igualmente idóneas para producir secciones y modelos 3D de alta resolución, lo que facilitará los análisis futuros de las alteraciones tafonómicas de los huesos en los yacimientos prehistóricos.

El estudio de las marcas de corte en los huesos es de vital importancia para la interpretación de los procesos de carnicería en los yacimientos prehistóricos. Sin embargo, no siempre es sencillo diferenciar las marcas de corte de otras generadas por otros fenómenos o agentes. Es por ello que existe una extensa bibliografía en la que se establecen numerosos criterios para su descripción y clasificación, así como la aplicación de técnicas de análisis microscópicos y 3D.

A través del análisis de 26 muestras experimentales, este trabajo, liderado por Maté-González de la Escuela Politécnica de Ávila y la Universidad de Salamanca, ha demostrado que las técnicas utilizadas producen resultados estadísticamente similares y podrían ser igualmente válidas para el estudio de las modificaciones de las superficies óseas.

“A pesar de que es posible apreciar pequeñas diferencias, los resultados generales apuntan a que estos métodos a priori no relacionados pueden producir resultados estadísticamente indistinguibles”, afirma Ruth Blasco, especialista en Tafonomía, quien ha utilizado el Microscopio Confocal Láser del Laboratorio de Microscopía y Microtomografía Computarizada para analizar las muestras.

Aparte de Microscopio Confocal Láser, el estudio compara otros equipos y técnicas, como el Miscroscopio Digital 3D del Institut català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) de Tarragona, y la Micro-fotogrametría desarrollada en la Escuela Politécnica de Ávila. Esta última es de especial relevancia, ya que demuestra también tener una alta resolución similar a la Microscopía pero a un bajo coste. Al igual que los otros equipos, esta técnica permite recoger aspectos como la morfología, la profundidad, el ancho y la estimación del ángulo para finalmente realizar secciones de marcas de corte.

“La compatibilidad de los tres métodos y la posibilidad de producir modelos 3D de alta resolución utilizando cualquiera de las técnicas facilitará sin duda los análisis futuros de las alteraciones tafonómicas de los huesos en los yacimientos prehistóricos”, concluye Ruth Blasco

Referencia bibliográfica:

Maté-González MÁ, Aramendi J, Yravedra J, Blasco R, Rosell J, González-Aguilera D, Domínguez-Rodrigo M."Assessment of statistical agreement of three techniques for the study of cut marks: 3D digital microscope, laser scanning confocal microscopy and micro-photogrammetry". Journal of Microscopy, mayo de 2017.