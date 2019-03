Consiguen reducir la producción de metano en rumiantes

La ganadería es responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, según un estudio publicado en la revista PNAS. Los rumiantes como vacas, ovejas y cabras generan un 35% de uno de esos gases, el metano, que contribuye significativamente –según los expertos– al cambio climático.

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han participado en un estudio que describe el mecanismo de acción de una molécula, 3- nitrooxypropanol, para inhibir la producción de metano de estos animales.

Los rumiantes digieren los alimentos mediante la fermentación que realizan los microorganismos presentes en el rumen, una de las cuatro cavidades de su estómago. En este proceso se producen ácidos orgánicos –ácido acético, ácido propiónico y ácido butírico–, que son absorbidos y metabolizados por el organismo como fuente de energía; y metano, que se escapa a la atmósfera en forma de gas.

Funcionamiento de 3-nitrooxypropanol

En 2014, los científicos demostraron en ovejas la efectividad de esta molécula pero desconocían su funcionamiento. Ahora, las investigaciones realizadas in vivo, mediante incubaciones de microorganismos anaeróbicos del aparato digestivo de los rumiantes, han revelado cómo el compuesto 3-nitrooxypropanol afecta a la población de microorganismos responsables de producir metano (arqueas metanogénas) sin perturbar a las bacterias que contribuyen en la digestión.

Como explica David Yáñez, investigador del CSIC de la Estación Experimental del Zaidín, “hasta la fecha no se había descrito el mecanismo de acción de un compuesto que pudiese reducir la producción de metano en animales de manera persistente y sin riesgos para la salud del animal o su productividad”.

Los resultados de este trabajo plantean la posibilidad de disminuir las emisiones de metano –un 30% menos por animal– y contribuir a una reducción de la temperatura global, causa derivada de los gases de efecto invernadero.

Además, según Yáñez, “se incrementaría la eficiencia de producción del sistema de los rumiantes al aprovechar mejor la energía ingerida a través de los alimentos, ya que la producción de metano implica una pérdida de hasta el 12% de la energía que toman los animales”.

En el estudio han colaborado la Universidad de Auburn (Estados Unidos) y el Instituto Max Planck (Alemania), además de la empresa DSM Nutritional Products (Suiza), que ha desarrollado el compuesto 3-nitrooxypropanol.

Referencia bibliográfica:

Evert. C. Duin, Tristan Wagner, Seigo Shima, Divya Prakash, Bryan Cronin, David R. Yáñez-Ruiz et al.: "Mode of action uncovered for the specific reduction of methane emissions from ruminants by the small molecule 3-nitrooxypropanol". Proceedings of the National Academy of Sciences. DOI: 10.1073/pnas.1600298113