Cómo predecir fenómenos climáticos con las conexiones entre océanos

Un equipo internacional en el que participa la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Barcelona Supercomputing Center ha reunido en un solo estudio publicado en Science todas las interacciones existentes en distintas escalas temporales entre los tres océanos tropicales que permitirá a la comunidad científica elaborar modelos climáticos predictivos más fiables.

Este trabajo consiste en una revisión de los fenómenos que controlan las variaciones del clima en las regiones tropicales bañadas por el Atlántico, el Pacífico y el Índico desde escalas de tiempo interanuales a decadales, haciendo hincapié en la influencia de la temperatura media del océano en los cambios de unas décadas a otras que modulan estas interacciones entre cuencas.

“La información recogida en este artículo ayudará a mejorar los sistemas climáticos de predicción actuales, así como las proyecciones en escenarios futuros, anticipándonos al desarrollo de dichos fenómenos y por tanto, conociendo con anterioridad sus impactos en el clima global y sus consecuencias socio-económicas”, destaca Marta Martín del Rey, una de las autoras e investigadora de la UCM en el momento del estudio y que actualmente trabaja en el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC).

Una de las conexiones que se recogen en este trabajo es la del fenómeno ENSO (El Niño-Oscilación del Sur o ENOS, en castellano), en el océano Pacífico, con variaciones climáticas en el Atlántico y en el Índico tropical. “El Niño, –señala Martín del Rey–, es considerado el motor del clima global, puesto que la energía que libera a la atmósfera es capaz de cambiar la circulación atmosférica global, modificando el clima de regiones remotas”.

Por tanto, “predecir el ENSO es uno de los grandes desafíos que tiene actualmente la comunidad científica y en este artículo, resaltamos la necesidad de conocer las interacciones que se establecen entre el ENSO y eventos similares en otras cuencas oceánicas”, añade la física.

Más allá del fenómeno

Los científicos sugieren con esta investigación que los tres océanos tropicales están más estrechamente conectados de lo que se pensaba a priori.

Además de la citada anteriormente, el estudio recoge otras conexiones que varían de unas décadas a otras. Por ejemplo, apunta Martín del Rey, el calentamiento del Atlántico tropical a partir de los años 2000 origina un enfriamiento en el océano Pacífico tropical, que parece ser el responsable de la interrupción (hiatus) de la tendencia de calentamiento global mostrada en estudios recientes.

La experta señala que el grupo de investigación TROPA del departamento de Geofísica y Meteorología de la UCM fue pionero en el descubrimiento de una de las conexiones recogidas en esta revisión: la del Niño Atlántico y el fenómeno ENSO. El grupo TROPA demostró como el Niño Atlántico, que ocurre durante el verano boreal, es capaz de favorecer el desarrollo del fenómeno ENSO en el Pacífico durante ciertas décadas.

En el estudio participa otra institución española, el Barcelona Supercomputing Center, así como una treintena de centros internacionales entre los que destacan Ocean University of China, Sorbonne Universités (Francia), Monash University (Australia), University of Hawaii at Manoa (Estados Unidos) o Pohang University of Science and Technology (Corea del Sur).

Referencia bibliográfica:

Wenju Cai et al. “Pan-tropical climate interactions”. Science. Febrero 2019