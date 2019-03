Cómo predecir brotes de dengue en el Caribe

Los cambios en el clima, como las lluvias o las sequías, pueden afectar el riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, el chikunguña y el zika. Un equipo internacional en el que ha participado el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación Bancaria ”la Caixa”, ha desarrollado una nueva herramienta para predecir el impacto de las sequías y las precipitaciones extremas sobre el riesgo de brotes de dengue.

En los últimos años, la región del Caribe se ha enfrentado a un gran número de brotes de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes (dengue, chikungunya y zika). El Caribe experimenta temporadas secas intensas particularmente en años con eventos de El Niño.

La sequía hace que en las viviendas prolifere el número de recipientes para almacenar agua, que son criaderos ideales de mosquitos. Sin embargo, pocos estudios científicos han examinado los efectos de la sequía prolongada en la transmisión del dengue.

Ahora, un equipo internacional ha diseñado un modelo estadístico para el Instituto Caribeño de Meteorología e Hidrología con el objetivo de predecir los brotes de dengue en Barbados. La metodología se ha basado en estudios desarrollados para Brasil y Ecuador. A partir de datos de temperatura y de precipitaciones, se realizó un modelo que predecía los casos mensuales de dengue entre los años 1999 y 2016.

Los resultados, publicados en la revista Plos Medicine, indican que la herramienta fue capaz de predecir con éxito los períodos con brotes de dengue. En concreto, las condiciones óptimas para las epidemias son períodos de sequía seguidos de una combinación de condiciones cálidas y precipitaciones intensas cuatro a cinco meses después.

Predecir con antelación

Rachel Lowe, primera autora de la publicación e investigadora de ISGlobal y de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, destaca que “este es el primer modelo estadístico diseñado para tener en cuenta el impacto combinado de la sequía y la lluvia en el riesgo de enfermedad”. “Esto es importante ya que el cambio climático está contribuyendo a sequías y huracanes más intensos y frecuentes en la región del Caribe”, añade.

“Esta herramienta será de gran utilidad para las políticas de salud pública, ya que se podrán planificar intervenciones para reducir el riesgo de dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos”, concluye Lowe. De hecho, está previsto que este modelo contribuya a un sistema de alerta temprana en todo el Caribe para predecir posibles epidemias de enfermedades transmitidas por mosquitos con tres meses de antelación.

Referencia bibliográfica:

Nonlinear and delayed impacts of climate on dengue risk in Barbados: A modelling study Rachel Lowe, Antonio Gasparrini, Cédric J. Van Meerbeeck, Catherine A. Lippi, Roche Mahon, Adrian R. Trotman, Leslie Rollock, Avery Q. J. Hinds, Sadie J., Ryan, Anna M. Stewart Ibarra. Plos Medicine. 17 Julio 2018. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002613