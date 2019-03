Cómo planificar eficazmente la cirugía en el cáncer de ovario epitelial avanzado

A pesar de los avances en su tratamiento, el cáncer de ovario sigue siendo una de las principales causas de muerte ginecológica. Representa el 5% de todos los cánceres entre las mujeres y causa más muertes que cualquier otro cáncer genital femenino.

La descripción y cuantificación de la carga tumoral son esenciales para planificar los procedimientos quirúrgicos. Así, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) dispone de un sistema de estadificación de referencia para el cáncer de ovario. Sin embargo, esta no describe con precisión la carga tumoral y la localización de la enfermedad en toda la cavidad peritoneal en los casos de cáncer de ovario epitelial avanzado.

Por ello, el equipo de investigación del Hospital General Universitario de Castelló y de la Universitat Jaume I de Castelló han observado que el índice de carcinomatosis peritoneal (ICP) podría ser un método adecuado para describir con precisión la diseminación peritoneal, ya que evalúa la distribución exacta del cáncer en esta zona midiendo el tamaño de las lesiones en tres regiones abdominopélvicas y aporta información sobre la carga tumoral.

Su trabajo, publicados en European Journal of Surgical Oncology y World Journal of Surgical Oncology a principios de este año, se ha desarrollado en el hospital valenciano desde enero de 2013 hasta diciembre de 2016 y ha incluido a 80 pacientes.

Los investigadores afirman que uno de los principales factores de pronóstico para la supervivencia en personas con esta enfermedad es la presencia de tumor residual después de la cirugía citorreductora y que el conocimiento del índice de carcinomatosis peritoneal está fuertemente relacionado con un resultado óptimo de este tipo de intervención.

El equipo quirúrgico ha establecido un modelo predictivo para la cirugía citorreductora subóptima con la determinación del ICP antes de y durante la intervención mediante la tomografía computarizada y laparoscopia que puede determinar qué pacientes son adecuados para la cirugía de citorreducción primaria y cuáles deben someterse a quimioterapia neoadyuvante.

Dilema quirúrgico actual

La predicción de resultados quirúrgicos en pacientes con esta afección es un dilema quirúrgico actual y el mejor método entre cirugía de citorreducción primaria o la quimioterapia neoadyuvante no está definido universalmente.

Los autores proponen una combinación de métodos que pueden ser útiles para determinar el resultado de la cirugía y que equilibra tanto la efectividad de la intervención como la seguridad del paciente. El estudio también ha incluido otras características individuales, como el estado funcional, la edad o el estado nutricional, para decidir qué tipo de tratamiento se debía aplicar.

Cada 8 de mayo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Las organizaciones de lucha contra el cáncer de todo el mundo se unen para concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad y sus síntomas y forjar un sentimiento de solidaridad con las mujeres que lo sufren y sus familias.

Referencias bibliográficas:

