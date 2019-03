Cómo matar al virus de la gripe con la ayuda de una rana

La mucosidad de las ranas está cargada con moléculas que matan bacterias y virus. En la actualidad, los científicos están empezando a investigarla como una fuente potencial de nuevos fármacos antimicrobianos.

Siguiendo esta línea, un equipo de la Universidad Emory, en Atlanta (EE UU), ha obtenido un péptido producido por una colorida rana (Hydrophylax bahuvistara) del tamaño de una pelota de tenis, que vive en la provincia de Kerala, al sur de la India, y que es capaz de liquidar el virus de la gripe H1 en ratones. Los resultados del estudio se han publicado en el último número de la revista Immunity, del grupo Cell Press.

El péptido, denominado urumin ­–que toma el nombre de urumi, una espada con una hoja flexible típica de Kerala– funciona uniéndose a una proteína que es idéntica en muchas cepas de influenza. En el experimento de laboratorio fue capaz de neutralizar docenas de cepas de la gripe, desde los virus archivados en 1934 hasta los más modernos.

"Diferentes ranas producen distintos péptidos, dependiendo de su hábitat. Prácticamente todos los animales los generan como mecanismos de defensa de su sistema inmune”, señala Joshy Jacob, coautor del trabajo.

Sin embargo, añade, “las ranas han atraído la mayor atención como fuente de péptidos de defensa porque es relativamente fácil aislarlos a partir de su mucosidad. El método consiste en dar a estos anfibios una pequeña descarga eléctrica o frotar un polvo sobre su piel para que segreguen estos compuestos que luego se pueden recoger”.

Investigadores del Centro de Biotecnología Rajiv Gandhi, en Kerala, han estado aislando los péptidos de sus ranas locales y evaluándolos como posibles antibacterianos, pero Jacob se preguntó si también podría encontrar algunos que neutralizaran los virus que infectan a los humanos.

Para ello, él y su equipo examinaron 32 péptidos de defensa de ranas contra una cepa de influenza y descubrieron que cuatro de ellos tenían propiedades para atacar a la gripe.

Inofensivo con las células humanas

Cuando los investigadores expusieron glóbulos rojos humanos aislados en una placa de laboratorio a los péptidos, tres de los cuatro resultaron tóxicos. Sin embargo, el cuarto –urumin– fue inofensivo con las células humanas, pero letal con una amplia gama del virus de la gripe.

Las imágenes del microscopio electrónico del virus después de la exposición a urumin revelaron que el virus había sido completamente destruido. Luego probaron la eficacia de este compuesto en ratones

Los investigadores están todavía tratando de desentrañar los detalles del mecanismo de la destrucción del virus de la gripe por parte del péptido, pero urumin parece funcionar atacando una proteína de superficie viral llamada hemagluttinina (la H en H1N1).

“El virus necesita a esta proteína para entrar en nuestras células –concluye Jacob–. Lo que hace este péptido es unirse a la hemaglutinina, desestabilizar al virus y luego matarlo”.

