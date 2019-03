Cómo evitar problemas con la radiactividad en la industria no nuclear

Existe una gran variedad de industrias llamadas convencionales, o no nucleares, que utilizan materias primas o generan residuos enriquecidos en radionúclidos naturales, de la serie del uranio y el torio. Estas industrias se denominan industrias NORM (por sus siglas en inglés: Naturally Occurring Radioactive Material, Material Radioactivo de Origen Natural) y típicos ejemplos son las del fosfato, la del petróleo, algunas industrias metálicas, industria cerámica, etc.

La caracterización radiométrica de las materias primas, productos intermedios, productos comerciales y residuos que se generan en este tipo de industrias es esencial para una apropiada evaluación de las dosis que pueden ser recibidas por los trabajadores en este tipo de industrias, con el fin de evaluar su potencial riesgo radiológico o para una estimación del impacto radiactivo en el medioambiente que pueden generar este tipo de industrias.

Para analizar el contenido radiactivo de estos materiales se emplea la espectrometría gamma de alta resolución. Se trata de una técnica radiométrica no destructiva y versátil que permite la determinación simultánea de varios radionúclidos con poca preparación de la muestra.

Ahora, investigadores de la Universidad de Sevilla y el Centro Nacional de Aceleradores muestran en la revista Radiation Physics and Chemistry la metodología seguida y puesta a punto para la apropiada aplicación de la espectrometría gamma en estudios NORM.

Los procedimientos que deben ser seguidos para la obtención de resultados precisos son evaluados y validados en el trabajo. Desde el punto de vista de la protección radiológica, la determinación de la concentración de actividad de estos elementos radiactivos es de gran importancia para garantizar la protección de los trabajadores y para eliminar estos residuos sin que la contaminación pase al medioambiente.

El paper pretende ser una excelente guía para otros laboratorios que pretendan introducirse en la aplicación de la espectrometría gamma en este tipo de industrias, según sus autores.

En la caracterización radiométrica de las diversas muestras, la técnica de espectrometría gamma juega un papel fundamental (emisores gamma son los principales contribuyentes a las dosis por irradiación externa), pero su aplicación no puede seguir un procedimiento convencional debido a las diferentes características en geometría, composición y densidad de las muestras a analizar.

Referencia bibliográfica:

J. Mantero, M. J. Gázquez, S. Hurtado, J. P. Bolívar, R. García-Tenorio. "Application of gamma-ray spectrometry in a NORM industry for its radiometrical characterizatio". Radiation Physics and Chemistry 116, 78-81, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.radphyschem.2015.02.018