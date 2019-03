Cómo detectar esteroides en la leche

La leche y los derivados lácteos son alimentos con una elevada presencia en la dieta humana. Sin embargo, la ingesta de este tipo de alimentos puede intro en el organismo de sustancias peligrosas que pueden estar presentes en dichos productos. Este es el caso de los llamados “disruptores endocrinos”, es decir, sustancias que por sus características una vez dentro del organismo humano pueden afectar de manera adversa al sistema endocrino y, de esta forma, a la salud del consumidor.

Existe un amplio número de compuestos que pueden considerarse “disruptores endocrinos” como algunos plastificantes, pesticidas, hidrocarburos aromáticos policíclicos y drogas. Dentro de este último grupo, los esteroides anabólicos son compuestos que afectan a la función metabólica del animal y pueden ser administrados de manera ilegal, como promotores del crecimiento para incrementar la ganancia de peso en los animales, así como para la producción de leche.

Entre los esteroides anabólicos se encuentran hormonas naturales como el estradiol, la testosterona y la progesterona, y los esteroides anabólicos sintéticos del grupo de los estilbenos, como el dietilestilbestrol, hexestrol y el dienestrol. Estas sustancias son excretadas a través de la leche por el animal, siendo algunas de ellas carcinogénicas incluso a bajas concentraciones.

Ahora, investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) han desarrollado nuevos materiales mesoestructurados que ayudan a detectar la presencia de esteroides anabólicos en la leche. El trabajo, publicado en un número especial sobre avances en análisis de alimentos de la revista Journal of Chromatography A, se centra en el uso de sílice mesoporoso (con poros de entre 2 y 50 nm de diámetro) como adsorbente.

Este estudio forma parte del Programa AVANSECAL, subvención concedida por la Comunidad de Madrid en el Programa de I+D dentro del área de Tecnologías Agroalimentarias. El programa propone, desde una visión multidisciplinar, nuevos avances analíticos para la determinación de un número importante de compuestos con implicaciones en la seguridad y la calidad de los alimentos y plantea la resolución de problemas que puedan darse en las empresas relacionadas con la producción de alimentos.

En este sentido, “los nuevos materiales mesoestructurados desarrollados han demostrado muy buenas características para su aplicación en la preparación de muestras de leche como etapa previa al análisis de este tipo de compuestos perjudiciales para la salud, con resultados que permiten mejorar los obtenidos con otros materiales comerciales que se están utilizando hasta la fecha”, explica Isabel Sierra, investigadora de la URJC.

Referencia bibliográfica:

Judith Gañán, Sonia Morante-Zarcero, Damián Pérez-Quintanilla, María Luisa Marina, Isabel Sierra, “One-pot synthesized functionalized mesoporous silica as a reversed-phase sorbent for solid-phase extraction of endocrine disrupting compounds in milks”, Journal of Chromatography A, 1428 (2016) 228–235