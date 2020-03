En animales monógamos como el herrerillo común (Cyanistes caeruleus), las hembras buscan tener descendencia con machos fuera de la pareja que tengan un plumaje más vistoso y brillante o mejor condición física. Así se aseguran la calidad de sus polluelos.

Una investigación, publicada en la revista Evolution y liderada por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), revela que para tener más polluelos, estos machos muestran en la siguiente temporada reproductiva un plumaje más vistoso.

“Conocer la validez de estas señales para indicar calidad es por lo tanto esencial para que haya selección sexual”, explica Elisa Pérez Badás, investigadora en la Universidad de Groningen (Holanda) que realizó esta investigación durante su estancia en el MNCN-CSIC.

“Sin embargo, la relación entre algunas de estas señales, la infección por parásitos sanguíneos y las cópulas fuera de la pareja no está clara”, continúa la investigadora.

Un amarillo más intenso con más parásitos

Este estudio ha permitido comprobar durante dos temporadas que los machos de mejor calidad –los que desarrollaron plumaje más brillante–, tenían mayor éxito reproductivo. Así, los científicos analizaron durante tres temporadas si los patrones de emparejamiento afectaban al cambio de coloración.

Los machos que tuvieron más cópulas fuera de la pareja tenían más parásitos

“Nuestros resultados confirman que los machos con plumas de un amarillo más intenso y colores más brillantes en la mejilla y en la cola, así como aquellos que estaban en mejores condiciones físicas, tuvieron mayor éxito reproductivo”, aclara Pérez Badás.

En una de las temporadas, contrariamente a lo que los investigadores esperaban, los machos que tuvieron más cópulas fuera de la pareja tenían más parásitos, “lo cual sugiere que su exposición es mayor al entrar en contacto con más hembras o visitar nidos potencialmente infectados”, continúa.

Pese a la mayor parasitación, esos mismos machos siguieron produciendo plumas de colores más vivos para facilitar la paternidad fuera de la pareja. “Estos resultados apuntan a que, en aves aparentemente monógamas, a pesar de suponer un riesgo por el hecho de contraer más parásitos, la paternidad fuera de la pareja se ve favorecida por la selección natural a través de mecanismos de selección sexual”, concluye Santiago Merino, director del MNCN que también participa en el estudio.

Referencia:

Badás, E.P., Autor, A., Martínez, J., Rivero‐de Aguilar, J. y Merino, S. (2020) “Individual Quality and Extra‐Pair Paternity in the Blue Tit: Sexy Males Bear the Costs” Evolution DOI: https://doi.org/10.1111/evo.13925