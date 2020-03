La sequía, la salinidad, las temperaturas extremas y las deficiencias de nutrientes se encuentran entre los factores ambientales que más limitan el crecimiento, el desarrollo y la productividad de las plantas.

Para mantener el crecimiento y la integridad celular en condiciones ambientales desfavorables, las plantas desarrollan una variedad de mecanismos bioquímicos y fisiológicos, organizados por un gran conjunto de genes de respuesta a estrés y una compleja red de factores de transcripción.

Los datos recientes sugieren que las funciones de estos factores regulares están conservadas en otras especies

Recientemente, los CDFs (Cycling DOF Factors), que son un grupo de factores de transcripción específicos de plantas, se han identificado como componentes esenciales de las redes reguladoras transcripcionales implicadas en el control de las respuestas a distintas condiciones de estrés abiótico.

En un nuevo artículo, publicado en Journal of Experimental Botany, investigadores del INIA, y de las universidades Politécnica de Madrid (UPM) y de Valencia (UPV) han descrito el papel multifacético de los factores CDF que modulan tanto en el tiempo de floración o el crecimiento de raíces y brotes como la tolerancia a distintos tipos de estrés abiótico.

La mayoría de los miembros de esta familia de factores de transcripción se activan en respuesta a una amplia gama de condiciones ambientales adversas en diferentes especies de plantas.

La mayor parte de la caracterización funcional de los CDF se ha reportado en la planta modelo Arabidopsis, pero los datos recientes sugieren que sus funciones están conservadas en otras especies en las que se pueden incluir diversos cultivos de interés agronómico.

Referencia:

Begoña Renau-Morata, Laura Carrillo, Jose Dominguez-Figueroa, Jesús Vicente-Carbajosa, Rosa V Molina, Sergio G. Nebauer, Joaquín Medina, (2020). “CDF transcription factors: plant regulators to deal with extreme environmental conditions” Journal of Experimental Botany https://doi.org/10.1093/jxb/eraa088