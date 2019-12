El uso combinado de dos pruebas rápidas de diagnóstico, que ya existen en el mercado, es capaz de diagnosticar el chagas crónico con una alta precisión y especificidad en campañas móviles hechas en terreno, según los resultados de un estudio financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y liderado por del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por “la Caixa”, en colaboración con la Fundación CEADES y la Fundación Mundo Sano.

El rendimiento observado permitiría confiar en estos tests diagnósticos en regiones altamente endémicas que no cuentan con laboratorios suficientemente equipados. La fase aguda de la infección por Trypanosoma cruzi –el agente causal del chagas– suele ser asintomática, por lo que pasa desapercibida. Por ello, el diagnóstico suele hacerse en la fase crónica de la enfermedad, cuando aparecen los síntomas.

Las pruebas serológicas convencionales para diagnosticar la infección (ELISAs) son poco prácticas en regiones que no cuentan con laboratorios equipados. En cambio, los tests rápidos de diagnóstico son fáciles de usar, no necesitan cadena fría, y requieren cantidades muy pequeñas de sangre.

En un estudio anterior, el equipo investigador ya había propuesto el uso combinado de pruebas rápidas como una alternativa a técnicas serológicas para el diagnóstico de chagas. “En esta investigación, llevamos las pruebas al terreno,” explica Julio Alonso-Padilla, investigador de ISGlobal y coordinador del estudio, “y probamos su eficacia usadas por equipos móviles en campañas de diagnóstico”.

Sensibilidad casi completa

El equipo investigador usó 685 muestras obtenidas en la región del Chaco (Bolivia), para comparar los resultados de ambas pruebas rápidas, combinadas o por separado, con las pruebas serológicas estándar, realizadas en laboratorio.

Encontraron que el uso combinado de las pruebas tenía una sensibilidad (es decir, la capacidad de detectar casos positivos) del 97 % y una especificidad (es decir, la capacidad de discernir casos negativos) del 96,1 %, comparado con el algoritmo estándar (basado en ELISAs).

Los resultados, publicados en la revista Plos NTDs, indicaron una alta prevalencia de infección en la región: 44 % de muestras analizadas resultaron positivas. “Los resultados de este estudio apoyan el uso de pruebas rápidas de diagnóstico como una alternativa a los métodos serológicos convencionales en el Chaco y otras regiones de alta endemicidad” señala Julio Alonso-Padilla.

Referencia bibliográfica:

Lozano D, Rojas L, Mendez S, et al. Use of rapid diagnostic tests (RDTs) for conclusive diagnosis of chronic Chagas disease – field implementation in the Chaco region. Plos NTDs. doi: 10.1371/journal.pntd.0007877