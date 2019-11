Hasta ahora se sabía muy poco sobre la percepción que tienen los científicos españoles del público al que se dirigen en sus actividades de divulgación y comunicación de la ciencia. Para conocer mejor estas opiniones y actitudes, investigadores de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) haN realizado una encuesta on line que han contestado 1022 científicos. Uno de los propósitos era comparar estas opiniones con las visiones de los ciudadanos que se recogen en los estudios de percepción social de la ciencia que realiza la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) desde el año 2002.

Los resultados del estudio, publicados en la revista en la revista PLOS ONE, muestran que hay diferencias entre la percepción que tiene el personal investigador sobre los conocimientos y actitudes del público y lo que el propio público responde a las encuestas de la FECYT.

En los estudios de percepción social, la ciudadanía valora muy bien las profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología, sin embargo los investigadores encuestados en el presente estudio no lo perciben así.

Carolina Llorente, primera autora del artículo, detalla que “como segunda profesión más valorada por la sociedad, después de los médicos, se encuentran los científicos. Sin embargo, cuando les preguntamos a los investigadores, consideran que otras profesiones, como los deportistas, están más valoradas por la sociedad y no se sitúan a ellos mismos hasta el séptimo lugar”.

El estudio muestra que, en general, los científicos consideran que la investigación es una profesión desconocida y que la sociedad no tiene una imagen real de la actividad que realizan.

Visión más pesimista de los científicos

Por otro lado, los investigadores consideran que hay un interés social elevado por la ciencia y la tecnología. Sin embargo, a lo largo del estudio se repite la idea de que, aunque hay mucho interés, hay carencias de formación científica en la ciudadanía. La visión de los investigadores respecto a la formación científica del público es más pesimista que la que tienen los propios ciudadanos.

En concreto, los resultados muestran que aproximadamente el 75% de los científicos españoles piensan que el público en general tiene una importante falta de conocimiento y comprensión del razonamiento científico, aunque los investigadores reconocen que la ciencia interesa al público (73%).

En palabras de otra de las autoras, Gema Revuelta: “La mayoría de los encuestados creen que la comunicación de la ciencia debería ser una responsabilidad compartida entre los investigadores, los periodistas que trabajan en medios y los profesionales de la comunicación que trabajan en los centros de investigación y universidades”. El 80% considera que la comunicación científica es una actividad multidisciplinaria que implica la colaboración entre diferentes actores. Además, el 69% están dispuestos a participar en dicha actividad.

El estudio muestra también que los investigadores jóvenes han recibido más formación en comunicación científica durante su formación de grado, máster o doctorado. “Vemos una tendencia clara a aumentar la formación en estos temas que podría explicar la percepción más positiva que tienen los investigadores jóvenes sobre las capacidades del público en comprender temas científico-técnicos”, apunta Mar Carrió.

Conocer qué piensan los investigadores sobre el público y su propio papel en la comunicación de la ciencia es útil para diseñar estrategias más efectivas en este ámbito y promover la participación ciudadana en el proceso de investigación. “Nuestro reto ahora es explorar cómo se podrían disminuir estas diferencias en la percepción para conseguir que el personal investigador tenga un mejor conocimiento del público, de su formación, sus opiniones y sus expectativas”, concluye Carolina Llorente.

Para realizar este estudio, el equipo ha contado con la colaboración de catorce Unidades de Cultura Científica e Innovación (UCC+i) de universidades y centros de investigación de diferentes ciudades del territorio español. Este grupo participó en la selección de la muestra y en la elaboración de las preguntas, lo que permitió conseguir una mejor representación del panorama investigador del país.

Referencia bibliográfica:

C. Llorente, G. Revuelta, M. Carrió, M. Porta. (2019) "Scientists’ opinions and attitudes toward citizens’ understanding of science and their role in public engagement activities. PLOS ONE, 14(11): e0224262. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224262.

El trabajo ha sido realizado por Carolina Llorente y Gema Revuelta, del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad (CCS-UPF), Mar Carrió, del Grupo de Investigación Educativa en Ciencias Experimentales (GRECS) de la UPF y Miquel Porta, investigador del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM).

Este estudio ha sido realizado con el apoyo de la FECYT y la colaboración de las siguientes UCC+i: AZTI-Tecnalia, Universidad Carlos Tercero de Madrid, Universidad de Sevilla, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Internacional de la Rioja, Institut de Bioenginyeria de Catalunya, Universitat de Córdoba, Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, Universidad del País Vasco, Fundación Séneca, Universitat Oberta de Catalunya, Universidad de Zaragoza y Universitat Jaume I.