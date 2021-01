En China se produjeron miles de contagios asintomáticos tras controlar el virus en marzo

La ciudad de Wuhan, en China, fue el primer lugar del mundo en reportar casos de covid-19. Según las autoridades, tardaron cuatro meses —desde diciembre hasta marzo— en controlar el virus. Sin embargo, un nuevo estudio llevado a cabo entre marzo y mayo ha concluido que la ciudad convivió durante los meses siguientes con “una gran cantidad” de portadores asintomáticos.

“El SARS-CoV-2 puede existir en una población sin casos clínicos durante un largo período”, advierten los autores del estudio, publicado en PLOS Neglected Tropical Diseases. “Estimamos que miles de personas han sido infectadas asintomáticamente en el período que transcurre desde el 6 de marzo hasta el 3 de mayo de 2020”, señalan.

Para realizar este cálculo, los investigadores analizaron los datos de un gran análisis serológico que se llevó a cabo en el país sobre individuos sanos que regresaban a sus trabajos tras el confinamiento en todo China. Del total de datos que recogieron (63.107), la mayoría pertenecían a la provincia de Hubei, en la que se encuentra Wuhan (49.257). El resto de muestras (13.850) pertenecían al resto de provincias.

Las pruebas rápidas de anticuerpos que se utilizaron para diagnosticar infecciones presentes y pasadas por el virus SARS-CoV-2 detectaban dos tipos de anticuerpos: los IgG, que sugieren una infección previa, y los IgM, que indican una infección actual o reciente.

Del total de indiviuos, se detectaron 465 con anticuerpos IgG o IgM en todo el país, con una tasa del 0,74 %. De ellos, 412 pertenecían a la provincia de Hubei, con una tasa del 0,84 %.

Dentro de las 17 zonas estudiadas de la provincia de Hubei, casi la mitad de los trabajadores (186) con seroprevalencias positivas pertenecían a la ciudad de Wuhan.

Dado el elevado número de anticuerpos que detectaron en Wuhan, y por consiguiente en la provincia de Hubei, los investigadores decidieron que debían desglosar más los datos y analizarlos por separado. Por ello, excluyeron los datos de Wuhan de los resultados de la provincia. También, hicieron lo mismo con los datos de Hubei sobre los resultados nacionales.

La seroprevalencia del SARS-CoV-2 era significativamente más alta en la ciudad de Wuhan que el de otras ciudades de la provincia de Hubei

Cuando se dedujeron ambos datos, las seroprevalencias corregidas del SARS-CoV-2 fueron del 0,59% en Hubei (226/38.171) y del 0,38% en China (53/13.850), respectivamente.

“Esto sugiere que la seroprevalencia del SARS-CoV-2 es significativamente más alta en la ciudad de Wuhan que el de otras ciudades de la provincia de Hubei, así como el de otros lugares de China”, dice el estudio.

Dentro de la Provincia de Hubei, se identificaron individuos seropositivos al SARS-CoV-2 en todas las ciudades excepto en el área de Shennongjia. La seroprevalencia era más alta en la ciudad de Wuhan, así como en las ciudades que limitan con ella.

Contagios desapercibidos

Además, según la tasa de IgM positiva del 0,46 % en Wuhan (51/11.086), los investigadores estimaron que miles de personas en Wuhan se infectaron asintomáticamente entre marzo y mayo de 2020, cuando no se informaron casos clínicos de covid-19.

“Basándonos en una seroprevalencia del 1,68 % y una población de 10 millones en la ciudad de Wuhan, estimamos que 168.000 personas fueron infectadas con SARS-CoV-2 durante la epidemia de covid-19 en la ciudad”, considera el estudio, mientras señala que las cifras oficiales solo reportaron 50.340 pacientes con covid-19. “Al menos dos tercios de las personas infectadas en la ciudad eran asintomáticas”, añade el texto.

Según los científicos, estos resultados indican que existen portadores asintomáticos del SARS-CoV-2 en grandes zonas de China y que hay muchas personas que eran portadoras asintomáticas del SARS-CoV-2 en la ciudad de Wuhan.

