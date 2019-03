Cepillarse los dientes puede ayudar a los hombres a prevenir la disfunción eréctil

Los hombres con periodontitis, una enfermedad que consiste en la inflamación de las encías y de las estructuras que rodean y soportan al diente, tienen más riesgo de sufrir disfunción eréctil. Así se desprende de un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Granada (UGR), que indica cómo un correcto cepillado de dientes y una adecuada higiene bucal pueden ayudar en la prevención de este tipo de impotencia sexual masculina.

La disfunción eréctil se define como la incapacidad en el hombre para tener una erección debido a causas orgánicas, psicológicas o una combinación de ambas. La periodontitis es una inflamación crónica de la encía con destrucción de hueso alveolar y tejido conjuntivo que rodean y soportan el diente y lleva a la pérdida del mismo.

En esta enfermedad, las propias bacterias periodontales o las citoquinas inflamatorias originadas en el foco gingival lesionan los endotelios vasculares. Cuando esta disfunción endotelial se produce en los vasos del pene, se altera el flujo sanguíneo en este órgano y acontece la impotencia.

En este estudio de 80 casos y 78 controles, con pacientes tratados en el Servicio de Urología del Hospital Clínico San Cecilio del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada, se recogieron datos sociodemográficos, se realizó un examen periodontal y una analítica para medir los niveles de testosterona, el perfil lipídico, la proteína C-reactiva, la glucemia y la hemoglobina glicosilada.

Los resultados, publicados en el Journal of Clinical Periodontology, revelan que el 74% de los pacientes con disfunción eréctil presentaron periodontitis, de tal manera que los pacientes con mayor disfunción tenían mayor lesión periodontal.

Los pacientes con periodontitis tuvieron 2,28 veces más probabilidad de sufrir disfunción eréctil que los pacientes periodontalmente sanos, y las variables bioquímicas asociados fueron los niveles de triglicéridos, proteína C reactiva y la hemoglobina glicosilada.

