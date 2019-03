Caracterizan los gusanos marinos que viven en puertos deportivos

Durante los últimos años se ha incrementado considerablemente el número de puertos deportivos a lo largo de las costas españolas. La enorme modificación a la que se somete la costa para construir estas infraestructuras, unido a la contaminación generada por los barcos recreativos, afectan a las poblaciones de especies marinas.

Entre los animales que pueden establecerse en este tipo de ambientes se encuentra un grupo de gusanos marinos, concretamente los anélidos poliquetos; grupo del que se han descrito más de diez mil especies diferentes en todo el planeta, con una gran variedad de morfologías, colores y tamaños.

Un estudio realizado por científicos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Universidad de Sevilla ha permitido ampliar el conocimiento que tenemos de la biodiversidad de poliquetos presentes en los puertos deportivos. La investigación, publicada recientemente en la revista Marine Pollution Bulletin, caracterizó por primera vez la comunidad completa de poliquetos que viven asociados a los pantalanes de puertos deportivos de la Península Ibérica y norte de Marruecos.

“Estos gusanos pueden proporcionarnos información valiosísima sobre el buen o mal estado del ecosistema acuático donde se encuentran. Son lo que denominamos indicadores biológicos. Por esto es fundamental conocer qué especies de poliquetos están presentes en nuestras costas, especialmente en aquellas zonas que son más susceptibles de estar contaminadas como pueden ser las zonas portuarias”, asegura Alejandro Fernández-Romero, autor principal del estudio.

Los investigadores identificaron 32 especies distintas viviendo en estos entornos. Muchas de las especies mostraron preferencias por puertos deportivos con niveles altos de nitrógeno, fósforo, materia orgánica e incluso ciertos metales pesados como arsénico o zinc. Algunas de estas especies (como Platynereis dumerilii, Cirratulus cirratus o Exogone naidina) ya habían sido previamente detectadas en otros ambientes con cierto grado de contaminación.

Dominancia de Salvatoria clavata

El estudio también destaca la dominancia de la especie Salvatoria clavata, la cual estuvo presente a lo largo de toda la Península Ibérica.

“Este hallazgo es significativamente importante, ya que esta especie siempre había sido detectada en aguas limpias alejadas de focos de contaminación. Por tanto, estos resultados ponen de manifiesto la capacidad que tiene Salvatoria clavata para establecerse también en áreas contaminadas”, destaca Fernández-Romero.

De hecho, el estudio apunta a que cuanto mayor sea la concentración de contaminantes en un puerto deportivo, mayor será la probabilidad de una mayor abundancia de esta especie.

Por otro lado, el equipo apuesta por un plan de caracterización y seguimiento de las comunidades de poliquetos presentes en los puertos deportivos españoles con el objetivo de incrementar el escaso conocimiento que aún existe acerca de la biología y ecología de estos organismos marinos.

“Todas estas investigaciones contribuyen a que cada vez se esté más cerca de implementar definitivamente el uso de los poliquetos como una herramienta efectiva en la monitorización ambiental, para facilitar así la detección y evaluación de contaminantes de origen antrópico en puertos deportivos”, concluye Fernández-Romero.

Referencia bibliográfica:

Fernández-Romero A, Moreira J, Guerra-García JM. (2019) Marinas: an overlooked habitat for exploring the relation among polychaete assemblages and environmental factors. Marine Pollution Bulletin 138: 584-597.