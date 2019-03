Cambios funcionales en los cerebros de los pacientes con diabetes tipo 1

Investigadores del Instituto de Neurociencias y del Instituto de Investigación de Sistemas Complejos (UBICS) de la Universidad de Barcelona han identificado diferencias en el patrón de activación cerebral funcional de pacientes con diabetes de tipo 1 (DT1).

La DT1 es una enfermedad crónica provocada por una carencia en la producción de insulina, la hormona que regula el azúcar en la sangre. Este trastorno obliga a los pacientes a tomar insulina diariamente y es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal e infarto de miocardio, entre otras complicaciones.

Este estudio, realizado con técnicas de neuroimagen y publicado en PLOS ONE, representa un paso importante hacia la comprensión de cómo la DT1 puede afectar al cerebro durante la actividad cognitiva, y podría tener implicaciones en el modo de abordar su tratamiento.

El nuevo trabajo explora con técnicas de imagen por resonancia magnética funcional (fMRI) el patrón de activación neuronal de 22 pacientes con diabetes de tipo 1 y de un grupo control de 16 personas sanas mientras realizaban dos tareas de memoria con estímulos verbales y visuales. Esta técnica de neuroimagen mide la actividad cerebral durante las actividades a partir de los cambios del flujo de la sangre que tienen lugar en el cerebro según las zonas con mayor consumo energético.

“La respuesta conductual a las tareas del experimento fue casi la misma en ambos grupos, pero la actividad cerebral fue distinta, y los pacientes con DT1 mostraron una menor activación cortical que los sujetos control”, explica Joan Guàrdia.

Adaptación para compensar la disfunción cognitiva

Estos resultados refuerzan la idea de que la DT1 tiene un impacto en la actividad del cerebro y al mismo tiempo muestran que, en algunas circunstancias, el cerebro de estos pacientes desarrolla adaptaciones para prevenir la disfunción cognitiva.

“Las activaciones observadas en la zona frontal inferior derecha, el cerebelo y el putamen de los pacientes con DT1 pueden ser una respuesta adaptativa para alcanzar el mismo nivel de rendimiento de comportamiento que los sujetos sanos”, explica Joan Guàrdia.

Según los investigadores, estos cambios en el patrón de activación cerebral podrían ser adaptaciones neuroplásticas a la desregulación de la glucosa provocada por la carencia de insulina propia de la enfermedad.

“Si se confirman estos resultados, será importante diseñar programas de mantenimiento de actividad cognitiva para personas con este trastorno, un enfoque que actualmente no es habitual”, concluye el investigador.

En el trabajo han participado Joan Guàrdia y Maribel Peró Cebollero, de la Facultad de Psicología de la UB; Geisa Gallardo y Andrés González, de la Universidad de Guadalajara (México), y Esteve Gudayol, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México).

Referencia bibliográfica:

J. Guàrdia-Olmos, G. B. Gallardo-Moreno, E. Gudayol-Ferré, M. Peró-Cebollero y A. A. González-Garrido. Effect of verbal task complexity in a working memory paradigm in patients with type 1 diabetes. A fMRI study. PLOS ONE, junio de 2017. Doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178172