El cambio climático provocará un incremento del arsénico en el arroz aumentando los riesgos para la salud

El cambio climático podría aumentar significativamente los niveles de arsénico en el arroz de cultivo inundado, un alimento básico para millones de personas en Asia, según revela un nuevo estudio realizado por investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) y publicado en The Lancet Planetary Health.

La investigación demuestra que el incremento de temperaturas por encima de 2°C, junto con el aumento de los niveles de dióxido de carbono (CO2), provoca mayores concentraciones de arsénico inorgánico en el arroz, lo que podría elevar los riesgos para la salud en las poblaciones asiáticas de aquí a 2050.

"Nuestros resultados sugieren que este aumento en los niveles de arsénico podría incrementar significativamente la incidencia de enfermedades cardíacas, diabetes y otros efectos", explicó Lewis Ziska, profesor asociado en Columbia.

El estudio, realizado en colaboración con la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos) y la Academia China de Ciencias, revela que los mayores niveles de arsénico se deben probablemente a cambios en la química del suelo relacionados con el clima, que favorecen formas de arsénico que pueden ser absorbidas más fácilmente por el grano de arroz.

28 variedades, 10 años, siete países

Los investigadores midieron los efectos del aumento de temperaturas y del CO2 en 28 variedades de arroz durante diez años en el campo y combinaron técnicas avanzadas de modelización para estimar las dosis de arsénico inorgánico y los riesgos para la salud en siete países asiáticos: Bangladesh, China, India, Indonesia, Myanmar, Filipinas y Vietnam.

Las proyecciones del estudio para 2050 sugieren un fuerte aumento en los casos de cáncer, particularmente cánceres de pulmón y vejiga. Se prevé que China registre el mayor número de casos, con una estimación de 13,4 millones de cánceres vinculados a la exposición al arsénico a través del arroz.

"Los efectos toxicológicos de la exposición crónica al arsénico inorgánico están bien establecidos e incluyen cánceres de pulmón, vejiga y piel, así como cardiopatía isquémica", señaló Ziska. "La evidencia emergente también sugiere que la exposición al arsénico puede estar vinculada a la diabetes, resultados adversos del embarazo, problemas del neurodesarrollo y efectos en el sistema inmunológico".

Los investigadores proponen varias acciones para reducir la exposición al arsénico en el futuro, incluyendo mejoras en el cultivo de plantas para minimizar la absorción de arsénico, mejor gestión del suelo en los arrozales y prácticas de procesamiento más eficientes, junto con iniciativas de salud pública centradas en la educación del consumidor y el monitoreo de la exposición.

Referencia:

"Impact of climate change on arsenic concentrations in paddy rice and the associated dietary health risks in Asia: an experimental and modelling study". The Lancet Planetary Health.