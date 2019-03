La caída de la mortalidad por cáncer en España frenó con la crisis

Durante los últimos años, la mortalidad por cáncer en España ha mantenido su declive. En 2000 fallecieron 352,6 hombres y 154,6 mujeres por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2013 la cifra disminuyó a 303,3 hombres y 140,9 mujeres. Sin embargo, dicha tendencia se ha visto afectada por la llegada de la crisis económica, tal y como ha detectado la Agencia de Salud Pública de Barcelona en un estudio que acaba de publicar Gaceta Sanitaria.

Tras analizar todas las muertes por cáncer y por tipos específicos de tumor (pulmón, colon, mama y próstata), se ha detectado una disminución significativa del decrecimiento anual. Así, el riesgo relativo en hombres pasó del 0,987 antes de la crisis al 0,993 después de 2008 y en las mujeres también aumentó del 0,990 al 1,002.

Aunque la mortalidad por cáncer en España disminuyó entre 2000 y 2013, especialmente en hombres, el estudio ha observado una tendencia ascendente en los tipos de cáncer más comunes, concretamente el cáncer de colon en hombres y el cáncer de pulmón en mujeres.

Así, la mortalidad por cáncer de colon en hombres no ha experimentado ningún cambio significativo tras la llegada de la crisis y ha mantenido el mismo incremento gradual que se observó en los años previos a 2008. Si en 2000 morían 29,08 hombres por cada 100.000 debido a este tipo de cáncer, la cifra ascendió a 31,31 en 2013.



La crisis tampoco afectó a la mortalidad por cáncer de próstata en hombres, que en este caso disminuyó de 37,05 por cada 100.000 hombres en 2000 a 26,80 en 2013. En cambio, sí se ha observado una disminución significativa en esa tendencia a la baja después de 2008. El riesgo relativo de muerte por cáncer de próstata aumentó de 0,969 durante el periodo anterior a 0,992 tras la llegada de la crisis.

Por su parte, la mortalidad por cáncer de pulmón en hombres disminuyó con el inicio de la crisis, pero sin un cambio significativo en la tendencia general. Las muertes por este tipo de cáncer se redujeron de las 88,31 muertes por cada 100.000 hombres en 2000 a las 78,02 de 2013.

En el caso de las mujeres, la mortalidad por cáncer de pulmón aumentó anualmente antes de la crisis y la tendencia se mantuvo tras la llegada de la recesión. Si en 2000, morían 8,33 por cada 100.000 mujeres a causa del cáncer de pulmón, la cifra fue ascendiendo hasta las 14,37 muertes de 2013. De forma similar, la tendencia a la baja de la mortalidad por cáncer de colon en mujeres se mantuvo durante el periodo de crisis, disminuyendo de las 17,03 muertes por cada 100.000 mujeres en 2000 a las 15,19 de 2013.



En contraste, la disminución en la mortalidad por cáncer de mama observada antes de la crisis se ha estancado desde 2008. Aunque las muertes por cáncer de mama han disminuido de las 25,20 por cada 100.000 mujeres en 2000 a las 21,56 del año 2013, el riesgo relativo ha aumentado del 0,984 del período anterior a 2008 al 0,995 de la etapa en crisis.

Menor gasto en salud con la crisis

Entre 2009 y 2013, el gasto público en salud en España disminuyó un 18,2%, lo que tuvo un fuerte impacto en la equidad y universalidad del sistema de salud. “Según una encuesta reciente entre pacientes con cáncer, la atención que reciben se ha visto marcadamente afectada por la crisis, incluidas las restricciones a terapias innovadoras contra el cáncer, el aumento de los tiempos de espera y el fracaso en la implementación y la continuación de los programas de detección temprana del cáncer”, informan los autores y autoras de este estudio.

También advierten que la investigación se ha limitado a los cinco años posteriores a la crisis económica, insuficientes para detectar cambios mayores en la mortalidad, y que los efectos de la recesión probablemente afloren en los próximos años.

Referencia bibliográfica:

Josep Ferrando et al. Trends in cancer mortality in Spain: the influence of the financial crisis. Gaceta Sanitaria DOI: 10.1016/j.gaceta.2017.11.008.