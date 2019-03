El azúcar no aumenta el riesgo de sufrir tumores cerebrales

En la actualidad, el azúcar es uno de los mayores enemigos de la salud pública. De hecho, son varios los estudios que responsabilizan a las dietas altas en este compuesto como causa de distintas enfermedades. De ahí que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya recomendado en muchas ocasiones limitar su ingesta para reducir el riesgo asociado de obesidad, caries dental o diabetes.

Sin embargo, una nueva investigación, liderada por científicos de la Universidad de Ohio (EE UU) puede haber encontrado una brecha en la fuerte relación entre algunos tipos de cáncer y pacientes con diabetes o valores elevados de glucosa en sangre. Así, en el caso de los tumores cerebrales, esta relación podría ser inversa.

Los expertos han descubierto que el exceso de azúcar reduciría el riesgo de sufrir un tipo de tumor cerebral canceroso conocido como glioma. Los resultados se publican hoy en la revista Scientific Reports.

No es la primera vez que este equipo de EE UU, dirigido por Judith Schwartzbaum, descubre una relación similar. Un trabajo previo ya mostraba que las personas con un alto nivel de azúcar presentaban un riesgo menor de padecer meningiomas, otro tipo de tumor cerebral que suele resultar benigno.

“La diabetes y el exceso de azúcar aumentan el riesgo de sufrir varios tipos de cáncer, como colon, mama y vejiga. No obstante, estos tumores cerebrales malignos son más comunes en personas con niveles normales de glucosa”, explica Schwartzbaum.

Uno de los tumores más comunes

Para realizar la investigación, el equipo evaluó los datos de azúcar en sangre y diabetes y su relación con el riesgo de padecer un tumor cerebral en los participantes de dos estudios; el primero se realizó en Suecia sobre una muestra de 528.580 personas y el otro en Suecia y Austria a 269.365 personas.

De todos ellos, 812 participantes desarrollaron gliomas. Lo que observaron los expertos es que aquellos sujetos con diabetes o problemas con el azúcar mostraron una menor posibilidad de sufrir este tipo de tumores. Según Swartzbaum, “los resultados sugieren que el propio tumor afecta a los niveles de glucosa o que una alta presencia de azúcar en la sangre podría, paradójicamente, servir como protector reduciendo el riesgo de enfermedad”.

El glioma es uno de los tumores cancerosos más comunes en el cerebro. Comienza a desarrollarse en las células que rodean y ayudan al funcionamiento de las células nerviosas. Es una enfermedad diagnosticada normalmente en personas de mediana edad y para la que no existen aún tratamientos que aseguren la supervivencia a largo plazo.

El equipo espera que estos resultados ayuden a comprender mejor los mecanismos que participan en su desarrollo, aunque advierten que aún quedan mucho trabajo para determinar si esa relación entre azúcar y tumores puede ser beneficiosa para los pacientes que sufren este tipo de cáncer.

