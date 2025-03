Avelino Corma, Premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA

La Fundación BBVA ha otorgado su Premio Fronteras del Conocimiento en la categoría de Ciencias Básicas a Avelino Corma (Moncofa, Castellón, 1951) investigador ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y fundador del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València (UPV).

El galardón le ha sido otorgado por "impulsar avances fundamentales en el campo de la catálisis". El químico valenciano ha recibido este galardón junto a John F. Hartwig (Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos) y Helmut Schwarz (Universidad Técnica de Berlín, Alemania), cuyas investigaciones han permitido "controlar y acelerar las reacciones químicas para la obtención de productos en múltiples procesos industriales, mejorando la eficiencia y reduciendo el consumo de energía", según ha anunciado hoy la Fundación BBVAen una nota de prensa.

Los Premios Fronteras del Conocimientodistinguen avances fundamentales, disciplinares o interdisciplinares, en un amplio dominio del mapa del conocimiento del siglo XXI. En el caso de Corma, destaca su contribución al desarrollo de procesos químicos y catalizadores, necesarios para mejorar la eficacia y la sostenibilidad de las reacciones químicas empleadas en todas las industrias.

La mayoría de los logros de Corma se centran, en parte, en el desarrollo de zeolitas sintetizadas. Estás zeolitas son materiales cristalinos compuestos de silicio, aluminio y oxígeno, y actúan como una esponja con agujeros muy pequeños que atrapan pequeñas moléculas para que se produzca una reacción química específica. Aunque algunas zeolitas se producen de forma natural, se pueden crear "catalizadores selectivos" para moléculas de un tamaño determinado.

Aplicaciones

En teoría es posible sintetizar millones de estructuras de zeolitas, pero hasta la fecha solo se han desarrollado unas 300. Aproximadamente, una quinta parte de estas han sido desarrolladas por Corma y su equipo, lo que posiciona a este grupo de investigación del ITQ como una autoridad internacional en la materia.

Los trabajos de Corma y su grupo se han utilizado, por ejemplo, en la generación de energía a partir de la biomasa o en la eliminación de óxidos de nitrógeno (NOx) para paliar la contaminación atmosférica.

Además, han tenido un impacto positivo en una amplia gama de industrias, como la del refinado y la petroquímica, la farmacéutica o la cosmética, entre otras. Hasta la fecha, Corma ha presentado casi 200 solicitudes de patentes europeas y más de 50 de sus patentes han sido licenciadas a empresas internacionales.

"Avelino Corma es un investigador que, partiendo desde la ciencia básica, es capaz de aplicar sus resultados a retos sociales, como puede ser la sostenibilidad. Que el jurado le considere merecedor de un premio del prestigio internacional del Fronteras del Conocimiento da cuenta de su nivel científico. Y realmente encaja perfectamente con el nombre del premio, porque destaca su inquietud por mover las fronteras del conocimiento", afirma José Capilla, rector de la UPV y nominador del investigador valenciano.

Amplio reconocimiento internacional

Entre sus numerosos reconocimientos, destacan el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, el Premio en Nuevas Tecnologías Jaume I, el Premio de la Amistad del Gobierno Chino, el Premio Spiers Memorial de la Royal Society of Chemistry, la Gran Medalla de la Academia Francesa de Ciencias, el Rhodia Pierre-Gilles de Gennes Prize for Science and Industry, el Eni Award, el Royal Society of Chemistry Centenary Prize, el A. V. Humbold Research Award, el G.A. Somorjai Award de la American Chemical Society, el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de México, el Premio al Inventor Europeo 2023 de la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Medalla de Oro de la Real Sociedad Española de Química y el Premio Heinz Heinemann de la International Association of Catalysis Societies.

Además, Corma es miembro de la Real Academia de Ingeniería de España, la Academia Europea, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, la National Academy of Engineering (Estados Unidos), la Royal Society (Reino Unido) e ingresó en 2021 como académico de honor de la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana. Es doctor honoris causa en 16 universidades de todo el mundo.