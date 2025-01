El aumento de sustituciones en los partidos de fútbol mejora el rendimiento físico

Un equipo de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid ha publicado unanálisis en la revista Sport sobre el impacto de la nueva normativa de cambios en los partidos de fútbol, que demuestra mejoras significativas en el rendimiento de los jugadores.

La investigación, realizada con datos de 66 partidos de 22 equipos de LaLiga SmartBank, analiza más de 1.000 informes de rendimiento de jugadores, excluyendo porteros y deportistas expulsados. Los resultados son contundentes: las sustituciones aumentaron un 21,7%, permitiendo una gestión más eficiente de la fatiga de los futbolistas y una mejora tanto del rendimiento individual como del colectivo.

Diferencias notables

Los expertos detectaron diferencias notables en la distancia recorrida. Los jugadores que completan todo el partido promedian 10 105,24 metros, mientras que aquellos sustituidos en la segunda mitad alcanzan los 10 847,60 metros. Además, se observa un aumento en las distancias recorridas a alta intensidad (14-21 km/h), muy alta intensidad (21-24 km/h) y sprint (>24 km/h), especialmente en la segunda mitad del partido. Concretamente, los futbolistas realizan un 24% más de sprints por competición.

El origen de esta modificación reglamentaria se remonta a la pandemia de covid-19, cuando las autoridades deportivas buscaban proteger la salud de los jugadores ante la reducción de los periodos de descanso entre encuentros. La FIFA autorizó aumentar el límite de cambios a cinco jugadores en tres ventanas, añadiendo dos sustituciones adicionales a las permitidas antes del parón.

Mayor profundización

El investigador Abraham García-Aliaga destaca la importancia de seguir profundizando en el análisis, y sugiere futuras investigaciones que analicen el impacto de las sustituciones según las diferentes posiciones en el campo. Señala que cada posición presenta demandas físicas y tácticas distintas, "lo que podría influir significativamente en cómo se gestionan las sustituciones y su impacto en el rendimiento".

El estudio concluye que la implementación de la norma de cinco sustituciones ha demostrado ser una medida efectiva para optimizar el rendimiento físico de los jugadores y mantener el ritmo del juego. Según los autores, este aumento en la rotación permite que el fútbol sea más dinámico, seguro y adaptado a las necesidades de los deportistas profesionales.

Referencia:

García-Aliaga, A.; et al.: "Effect of Increasing the Number of Substitutions on Physical Performance during Periods of Congested Fixtures in Football". Sports