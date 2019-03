Así se distribuyen los mamíferos que nos transmiten enfermedades

La mayoría de las enfermedades infecciosas que de manera general emergen como epidemias humanas tienen su origen en los mamíferos. Pero se sabe muy poco sobre los patrones globales de la transmisión de bacterias, virus, y parásitos de mamíferos (que se convierten en huéspedes) a humanos.

Para demostrar cómo se distribuyen los mamíferos portadores de estos patógenos, un equipo de la Universidad de Georgia (EE UU) ha cruzado información procedente de la base de datos del Global Infectious Disease and Epidemiology Network (GIDEON) y de los mapas de distribución de mamíferos publicados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) servation of Nature. El resultado se publica en la revista Trends in Parasitology.

“Los nuevos mapas nos proporcionan información básica sobre qué regiones del mundo tienen más (o menos) huéspedes zoonóticos o enfermedades zoonóticas en los mamíferos, que es un paso importante para predecir la emergencia”, dice a Sinc Barbara Han, investigadora en el Cary Institute of Ecosystem Studies en el Estado de Nueva York (EE UU).

El estudio presenta mapas que incluyen datos de 27 órdenes de mamíferos terrestres, incluyendo los murciélagos de la rabia, los camellos de Oriente Medio que transportan un síndrome respiratorio, el ganado que transmite enfermedades por la alimentación y unas 2.000 especies de roedores.

Los brotes de infecciones causadas por patógenos que se originan en huéspedes no humanos (llamadas zoonosis) son por naturaleza impredecibles, pero los nuevos mapas revelan otros patrones. Contrariamente a lo que se podría imaginar, no es donde mayor biodiversidad hay (en los trópicos), donde se encuentra un mayor número de estas enfermedades y de mamíferos huéspedes.

“En general hay más huéspedes zoonóticos en Sudamérica, Europa, África oriental y sudeste asiático. Pero este patrón general cambia mucho dependiendo del grupo animal”, asegura Han. Europa y Rusia son por ejemplo puntos calientes de huéspedes roedores, mientras que en el centro y sur del continente americano son los murciélagos, y en África ecuatorial los primates.

Además, los mapas indican que hay muchos mamíferos carnívoros huéspedes al norte de las zonas templadas, “y esto nos obliga a considerar el impacto del calentamiento global en los riesgos futuros de estas enfermedades en estas regiones”, revela la científica.

Los roedores, más probabilidades de transmitir

Según el trabajo, más del 10% de los especies de roedores (unas 244) son huéspedes zoonóticos y transportan 85 enfermedades transmisibles al humano. Aunque los carnívoros transportan más patógenos, “las probabilidades de entrar en contacto con un roedor son mayores dada su abundancia, distribución y fácil convivencia con los humanos”, recalca Han.

A pesar de su mala reputación, los murciélagos transportan muchas menos infecciones que los roedores (25). Los primates son portadores de 61 de ellas y el ganado de 59. Para los científicos, conocer estos datos permitirá prevenir los efectos colaterales de la enfermedad de animales a humanos.

“El trabajo pone de relieve regiones donde la diversidad de estas enfermedades o huéspedes zoonóticos es alta, dejando al descubierto las regiones donde la enfermedad humana todavía no ha emergido”, subraya a Sinc Han. Es justamente en estas zonas donde se puede prever dónde surgirá una futura emergencia.

Referencia bibliográfica:

Han et al. "Global patterns of zoonotic disease in mammals" Trends in Parasitology 14 de junio de 2016