Una investigación española liderada por científicos del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha estudiado los niveles de transmisibilidad de las epidemias de gripe en España en lo que va de siglo. Publicado en Eurosurveillance, supone un ‘mapa’ de cómo se ha comportado la enfermedad entre 2001 y 2018 según el tipo de virus, las temporadas y los grupos de edad.

El trabajo revela que la duración media de la epidemia anual en España es de 8,7 semanas, y que pasan 4,3 semanas desde que esta comienza hasta que alcanza su pico máximo. Según los autores, liderados por Amparo Larrauri, que gestiona la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, los resultados podrían facilitar acciones de salud pública para tratar de reducir la influencia de la epidemia y su mortalidad.

Así, la transmisibilidad de la gripe en lo que va de siglo en España es, por lo general, mayor en menores de 15 años. Este dato fue especialmente destacado en la pandemia de 2009, causada por el virus A(H1N1)pdm09. Además, la epidemia estacional con mayor intensidad en todos los grupos de edad en lo que va de siglo fue la que se desarrolló en la temporada 2004/2005.

Por otra parte, en las temporadas en las que el subtipo A(H3N2) ha sido dominante o codominante, la gripe se ha presentado con mayor intensidad en personas mayores. Es más, cuando el virus dominante era de tipo B, la epidemia gripal comenzó antes en menores de 15 años que en mayores de 65 años.

Hay 4 tipos de virus de la gripe (A, B, C y D), y los causantes de las epidemias estacionales son los tipos A y B. Los subtipos que actualmente circulan entre los seres humanos son el A(H1N1) y el A(H3N2). Los virus de tipo B no tienen subtipos, aunque sí pueden dividirse en dos linajes (B Yamagata y B Victoria).

Mejorar la respuesta a las epidemias

En 12 de las 18 temporadas analizadas la onda epidémica comenzó entre mediados de diciembre y la tercera semana de enero. Tal y como explican los investigadores, los hallazgos permiten conocer mejor el comportamiento estacional de estos virus y facilitan las predicciones sobre cuándo se produce su inicio y pico.

“Esta información puede estimar cuándo se alcanzará la presión máxima sobre el sistema sanitario durante una epidemia de gripe; lo que facilita la orientación en la toma de medidas de salud pública y la planificación de recursos de la forma más eficiente para reducir la morbilidad y la mortalidad asociadas cada año”, concluyen los autores.

El estudio se ha valido del denominado Moving Epidemic Method (MEM), que analiza las incidencias de gripe históricas y calcula para cada grupo de edad cuatro umbrales de incidencia, que definen cinco niveles de intensidad de la actividad gripal (base o por debajo del umbral epidémico; bajo; medio; alto y muy alto).

Cifras estimadas de gripe

La gripe ocasiona cada año una elevada morbilidad y mortalidad durante las epidemias de gripe invernales. El Grupo de Vigilancia de Gripe ha estimado que en las dos últimas temporadas las epidemias de gripe han producido entre 500.000 y 700.000 casos leves atendidos en atención primaria; entre 35.000 y 52.000 hospitalizaciones, y entre 2.500 y 3.000 admisiones en UCI con gripe confirmada por laboratorio.

Además, utilizando modelos poblacionales se ha considerado que, en las dos últimas temporadas, la gripe pudo haber sido responsable de hasta 15.000 muertes atribuibles a esta enfermedad.

Referencia:

Redondo-Bravo Lidia , Delgado-Sanz Concepción , Oliva Jesús , Vega Tomás , Lozano Jose , Larrauri Amparo. The Spanish Influenza Sentinel Surveillance System. Transmissibility of influenza during the 21st-century epidemics, Spain, influenza seasons 2001/02 to 2017/18. Euro Surveill. 2020;25(21):pii=1900364. Doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.21.1900364.