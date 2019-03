Aquí están los huesos de Cervantes

La expectación hoy en el salón de actos del Ayuntamiento de Madrid era máxima para conocer si, por fin, se habían encontrado los huesos de Cervantes, con su característica extremidad amputada en la batalla de Lepanto, su gran nariz o la mandíbula desdentada por la edad. No ha sido así, pero se ha producido un gran avance: se han encontrado sus restos mezclados con los de otros 14 individuos, según los responsables del proyecto.

“A la vista de toda la información de carácter histórico, arqueológico y antropológico generadas en este caso, es posible considerar que entre los fragmentos de la reducción localizada en el suelo de la cripta de la actual iglesia de las Trinitarias se encuentren algunos pertenecientes a Miguel de Cervantes”, señala la conclusión del estudio leída por el antropólogo forense Francisco Etxeberría.

La reducción a la que se refiere el experto y numerada como 4.2/32 hace referencia a los fragmentos de cráneos, mandíbulas, extremidades, costillas, miles de esquirlas y polvo encontrados juntos en una ‘bolsa’ común a una cota de 1,35 m bajo el enlosado de la cripta. El estudio antropológico ha confirmado que el conjunto son los restos de al menos 15 individuos: 5 niños, 2 mujeres, 4 varones y otros 4 indeterminados.

El dato clave que relaciona estos fragmentos con los de Cervantes, enterrado en 1616, es que la documentación histórica señala que sus restos y los de su mujer fueron transportados a principios del siglo XVIII desde el antiguo al nuevo convento de las Trinitarias.

“Hubo 17 cuerpos inhumados (dos más de los hallados) en la iglesia primitiva entre 1612 y 1630, entre los que se encontraban los de Miguel de Cervantes y su mujer Catalina de Salazar fueron trasladados en el periodo comprendido entre 1698 y 1730 a la cripta de la iglesia nueva cuando se habilita como lugar de enterramiento”, ha explicado el historiador Francisco Marín.

Esa cripta es la que han revisado de arriba abajo los investigadores, tanto sus nichos como lápidas, y aunque han encontrado más de 200 esqueletos, solo los hallados en la esquina sureste de la cripta se ajustan al osario trasladado. Especialista del Museo Nacional del Traje han confirmados que la indumentaria litúrgica se puede datar en el siglo XVI. El hallazgo de una moneda de 16 maravedis también es de una cronología cercana.

“Los datos derivados del estudio antropológico de lo restos óseos de la reducción son claramente compatibles con los del grupo de personas que estuvieron enterradas en la iglesia primitiva de las Trinitarias y fueron trasladadas a la cripta de la nueva iglesia en forma de osario. Entre esas personas se encontraba Miguel de Cervantes y su mujer Catalina Salazar”, insiste Almudena García Rubio, otra de las responsables, que subraya: “No podemos individualizar”

“Tenemos mandíbulas que podrían ser perfectamente de Cervantes, porque le faltan los dientes en vida”, comenta a Sinc Etxeberría, “pero plantear qué fragmento es de quien es prácticamente imposible. Exigiria hacer miles de análisis de ADN, teniendo en cuenta el estado de fragmentación de las muestras. Nunca se ha planteado esto para restos de interés histórico, solo en casos excepcionales como las Torres Gemelas, de los que se ha extraido un perfil genético de todos y cada uno de los fragmentos recuperados, con un gasto impresionante, algo que solo es posible en EE UU y por un motivo como el que fue”.

El experto reconoce que este momento “es perfectamente posible hacer unos análisis bioquímicos y genéticos, pero no servirían de mucho porque se hace cuando hay una potencialidad de cotejarlo a algo. Podriamos obtener un perfil genético, pero no tendríamos con quien comparar, porque Cervantes no tuvo descendencia. Una posibilidad es compararlos con los de una hermana que está enterrada en un convento de Alcalá de Henares, pero el problema es que sus restos también yacen en un osario común.