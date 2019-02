Aparatos de bajo coste para la atención respiratoria en países en desarrollo

Expertos del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES) han desarrollado y evaluado las prestaciones técnicas de dos aparatos de bajo coste para facilitar la aplicación de soporte respiratorio pediátrico y adulto, respectivamente, en países en vías de desarrollo.

En el trabajo también han participado expertos del Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau y del Hospital Clínic (Barcelona), de la Universidad de Missouri (Estados Unidos) y del Institut de Bioenginyeria de Catalunya (Barcelona).

La técnica desarrollada se basa en el diseño colaborativo de un equipo de ingenieros civiles de Mozambique, sin experiencia previa en aparatos de aplicación de soporte ventilatorio mediante presión positiva en la vía aérea (CPAP), y un equipo multidisciplinar occidental con experiencia en la técnica y su aplicación clínica.

Estas innovaciones, lideradas por Ramon Farré –catedrático de la Universidad de Barcelona (UB)– han sido publicadas en American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine y European Respiratory Journal, siguiendo la línea de investigación del grupo sobre instrumentación en terapias respiratorias.

Extender la aplicación de soporte respiratorio pediátrico en países en desarrollo es de vital importancia si se tiene en cuenta que, según los datos publicados por la OMS, en 2015 hubo 5,9 millones de muertes entre niños menores de 5 años. De ellas, 2,7 ​​millones ocurrieron en el período neonatal, siendo la neumonía la causa principal de fallecimiento en los países del África subsahariana.

Por otra parte, las apneas del sueño en el adulto, que conllevan un considerable riesgo de alteraciones cardiovasculares, son prevalentes en países en vía de desarrollo y, actualmente, no pueden ser tratadas de forma adecuada por falta de aparatos para proporcionar la terapia respiratoria requerida.

La aplicación de soportes CPAP es muy útil para el tratamiento de las enfermedades respiratorias graves en pediatría, especialmente en recién nacidos prematuros y en bebés lactantes, y en adultos con apneas del sueño. Sin embargo, los pacientes de países pobres no tienen acceso a los CPAP comercializados que siguen un esquema industrial de producción y distribución para el mercado occidental y, por tanto, un coste inaccesible a economías no desarrolladas.

Una alternativa para tratar a más pacientes

Los investigadores del CIBERES utilizaron un enfoque novedoso, basado en el diseño colaborativo, que involucró a un equipo de ingenieros civiles de la Universidade Pedagogica de Mozambique, inicialmente sin experiencia en CPAP, y a un equipo multidisciplinar occidental con experiencia en la tecnología y la aplicación clínica de esta terapia.

El punto clave de esta estrategia de transferencia tecnológica, que lo hace original en comparación con otras propuestas, fue trasladar el enfoque del diseño desde la perspectiva del país desarrollado a la del equipo del país en desarrollo.

Específicamente, se consiguió diseñar, construir y evaluar un dispositivo de CPAP de alto rendimiento que el equipo de Mozambique pudiera construir y mantener de forma autónoma a un coste bajo (por debajo de 100 euros, frente a CPAP convencionales que oscilan entre 200€ y más de 1.000€) utilizando componentes fácilmente disponibles a través del comercio electrónico.

El grupo de investigación ha publicado estas innovaciones siguiendo el enfoque de Open Source Hardware, de manera que todos los detalles técnicos (esquemas, circuitos, etc.) están publicados (en web en el aparato de adultos y en la publicación en el pediátrico) para que sean accesibles gratuitamente a fin de que cualquier usuario interesado pueda construir los aparatos de CPAP con facilidad. Este modo de transferencia tecnológica es de gran interés para países en desarrollo ya que, además de posibilitar el tratamiento en pacientes que de otro modo no podrían ser tratados, favorece la creación de iniciativas y empresas innovadoras en estas zonas.

“Cualquier esfuerzo por mejorar la atención médica en los países en desarrollo debe tener en consideración las posibilidades reales del usuario final que es quien conoce las condiciones concretas de su entorno local clínico y tecnológico”, incide Farré.

Aunque los autores advierten que todo tipo de desarrollo a raíz de estas descripciones deben ser testados locamente antes de su implementación, “esta solución está destinada a dar a los pacientes acceso a un tratamiento en situaciones en las que la alternativa sería simplemente dejarlos desatendidos, con consecuencias potencialmente devastadoras”, añade Farré. “Actualmente, estamos llevando la aplicación práctica de nuestras soluciones en el sistema de salud de un país africano y otro del sudeste asiático” concluye.

