Desde hace casi una década, el Laboratorio de Motricidad Humana y Composición Corporal de la Universidad de Málaga (UMA) estudia la relación entre actividad física, corporación corporal y desarrollo de habilidades cognitivas.

En uno de sus últimos estudios sobre rendimiento deportivo, investigadores de este laboratorio han evidenciado que el uso de anticonceptivos orales no tiene efectos negativos sobre los niveles de fuerza en mujeres entrenadas ni en su composición corporal –masa grasa, muscular y ósea y rendimiento físico–.

Se trata de un trabajo publicado en el International Journal of Sports Medicine, en el que se ha analizado a una veintena de mujeres, de entre 24 y 30 años, con más de dos años de entrenamiento de fuerza continuado y que, como mínimo, llevaran tomando anticonceptivos orales durante seis meses.

“Dividimos a las mujeres en dos grupos, las que tomaban anticonceptivos y las que no y, durante varios meses, tras una medición inicial, les controlamos la dieta y el entrenamiento”, explica Ángel Ramón Romance, profesor de Psicomotricidad y responsable del laboratorio, quien ha realizado el estudio junto a Javier Benítez, del área de Educación Física y Deportiva, investigador principal del proyecto, y Salvador Vargas.

Los resultados, según los investigadores, no mostraron diferencias entre ambos grupos, por lo que afirman que el consumo de anticonceptivos no perjudica en el rendimiento deportivo de las mujeres entrenadas.

Este laboratorio de la UMA realiza en sus instalaciones valoraciones corporales para otros grupos de investigación y también tiene proyectos activos con hospitales de Málaga relacionados con la obesidad infantil y la actividad física en personas mayores. El ejercicio físico como indicador de calidad en educación infantil o su papel en el desarrollo creativo de los niños son otras de sus líneas actuales de I+d+i.

Referencia bibliográfica:

Romance, R., Vargas, S., Espinar, S., Petro, J. L., Bonilla, D. A., Schoenfeld, B. J., . . . Benitez-Porres, J. (2019). Oral Contraceptive Use does not Negatively Affect Body Composition and Strength Adaptations in Trained Women. International Journal of Sports Medicine. https://doi.org/10.1055/a-0985-4373