Ángela Nieto y Àlvar Agustí reciben los Premios Lilly de Investigación Biomédica 2018

Ángela Nieto y Àlvar Agustí reciben este lunes los Premios de Investigación Biomédica 2018 organizados por la Fundación Lilly. Estos galardones reconocen la trayectoria científica de excelencia de investigadores que contribuyen en España al desarrollo de la biomedicina y las ciencias de la salud.

Rosa Menéndez, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, presidirá el acto de entrega de la XVII edición, que tendrá lugar esta tarde en la sede de esta institución. Hasta la fecha 34 científicos han recibido esta condecoración.

Nieto, galardonada en la categoría de Investigación Biomédica Preclínica, ha sido reconocida por su contribución pionera al estudio de los mecanismos moleculares durante el desarrollo embrionario relacionados con la fibrosis y el cáncer.

Su trabajo ha sido determinante para definir cómo la reactivación de programas embrionarios en la edad adulta provoca el desarrollo de patologías devastadoras como cáncer, fibrosis o alteraciones del crecimiento, y han contribuido a abrir nuevas líneas en la lucha contra las enfermedades degenerativas de órganos internos.

Recientemente, esta profesora del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH) ha identificado los genes que determinan la situación del corazón en la cavidad torácica, lo que ayuda a entender las malformaciones cardiacas congénitas, que representan alrededor del 50% de las encontradas en el momento del nacimiento.

José Antonio Sacristán, director de la Fundación Lilly, ha destacado “el carácter pionero de las investigaciones llevadas a cabo por Nieto, que en un principio fueron acogidas con cierto escepticismo en el campo de la oncología, pero que, gracias a su tenacidad, se han convertido en un campo muy activo en el que trabajan numerosos equipos en todo el mundo”.

Referente de la investigación neumológica

Por su parte, Àlvar Agustí, director del Instituto Respiratorio del Hospital Clínic de Barcelona, ha sido galardonado en la categoría de Investigación Biomédica Clínica por su contribución al conocimiento de los mecanismos patogénicos y aspectos terapéuticos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), del síndrome de apneas del sueño (SAOS) y del síndrome hepatopulmonar.

Agustí ha sido pionero en la descripción de un componente autoinmune causante de la EPOC, así como en el estudio de nuevas formas de entender la complejidad fenotípica y biológica de la enfermedad a través del análisis de redes.

Además, entre sus trabajos más recientes destaca la demostración de que las personas que alcanzan la edad adulta con una función pulmonar reducida por mal desarrollo pulmonar, sufren mayores problemas cardiovasculares y metabólicos que la población sana.

Sacristán ha ensalzado cómo “Agustí se ha convertido en referente de la investigación neumológica y ha contribuido a un cambio de paradigma en el abordaje de la EPOC, una enfermedad que afecta a un 10% de la población general y es la tercera causa de muerte en el mundo”. Desde 2016 preside la Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) para el tratamiento de la EPOC.