Analizan el cambio de uso del suelo de Costa Rica para luchar contra la deforestación

Un grupo de Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha participado en un proyecto internacional que ha llevado a cabo una serie histórica de la actividad de uso del suelo entre 1985-1986 y 2013-2014 en Costa Rica.

La serie permitirá al país centroamericano presentar datos consistentes sobre el cambio de uso de su territorio en el marco del programa de la ONU REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries). El protocolo metodológico desarrollado por el equipo, que lidera la firma española Agresta, se ha publicado en la revista Remote Sensing



En las últimas décadas, el planeta está experimentando niveles muy elevados de deforestación y degradación forestal, singularmente en las regiones tropicales. La desaparición del bosque es preocupante por muchas razones, entre las que destaca su vínculo con el cambio climático.

El dióxido de carbono fijado por los vegetales se libera a la atmósfera en los procesos de deforestación y degradación. Una parte importante de estas emisiones proviene de cambios de uso del suelo y, en particular, de la corta y degradación de los bosques tropicales. REDD+ es un mecanismo de mitigación de estas emisiones que promueve incentivos positivos a los países en vías de desarrollo para proteger sus recursos forestales, mejorar su gestión y utilizarlos de manera sostenible.

El trabajo del grupo internacional ha permitido definir los indicadores de deforestación y degradación forestal en Costa Rica, con el fin de emplearlos como referencia en la actividad de monitoreo, reporte y verificación (MRV) de REDD+.

Proceso de imágenes de satélite

Para ello, el equipo ha establecido un detallado protocolo metodológico para la selección, validación y proceso de imágenes satelitales de la misión Landsat de la NASA, disponibles para descarga libre y gratuita. Se procesaron 384 imágenes de los sensores TM (Landsat 4 y 5), ETM+ (Landsat 7) y OLI/TIRS (Landsat 8), con las que fueron generados mapas de coberturas para siete fechas del periodo 1985-2014 y los correspondientes mapas de cambios de uso, empleando un único modelo de clasificación Random Forest para toda la serie. De esta forma, se obtuvo una serie histórica consistente para la evaluación objetiva de los cambios de uso del suelo a nivel nacional.



Esta metodología, desarrollada con imágenes de uso público y software libre, puede adaptarse a la realidad de otros países que quieran acceder a los beneficios económicos del programa REDD+. En la actualidad, investigadores del equipo trabajan en la incorporación de las imágenes del satélite Sentinel-2 (de la Agencia Espacial Europea) en este protocolo. Los primeros resultados de esta nueva fase se presentaron en el Living Planet Symposium, que tuvo lugar en Praga (República Checa) el pasado mes de mayo.

Referencia bibliográfica:

“An Operational Framework for Land Cover Classification in the Context of REDD Mechanisms. A Case Study from Costa Rica”.