Los analistas financieros ayudan a las empresas a producir más patentes

La inversión en I+D es importante para las empresas, ya que es un elemento determinante para sus beneficios y su crecimiento a largo plazo. Sin embargo, no todas invierten de manera óptima en innovación. Existen diversas variables que pueden distorsionar tales decisiones de inversión.

Un estudio reciente llevado a cabo por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), estudia el papel de los analistas financieros en las decisiones de financiación de la innovación en las empresas. Este estudio concluye que los analistas financieros pueden ayudar a las empresas a invertir más eficientemente en innovación y así producir un mayor número de patentes y de mejor calidad.

La función de los analistas financieros es proporcionar información a los mercados sobre las actividades de las empresas, tanto redactando informes como haciendo predicciones sobre los beneficios futuros de las mismas.

Sus informes proporcionan datos sobre las actividades de las empresas y, por lo tanto, reducen las asimetrías de información entre los gerentes y el público. Por un lado, al aportar una mayor información a los mercados, se disminuyen los riesgos de tomar decisiones empresariales erróneas a la hora de invertir, lo que puede incentivar a los empresarios a apoyar mejores proyectos de innovación.

Presión sobre los gerentes

Por otro lado, esas figuras también ejercen cierta presión sobre los gerentes de las empresas como consecuencia de la publicación de sus predicciones sobre los beneficios futuros por acción. Eso ocurre porque los mercados reaccionan de manera negativa si las empresas no alcanzan los objetivos de beneficios por acción establecidos por los analistas. Por eso, los gerentes tienden a recortar el gasto en I+D cuando temen no poder alcanzar dichos objetivos ya que recortando gastos sube automáticamente el beneficio por acción.

Los investigadores constatan que "existe una tensión porque los analistas financieros tienen un efecto positivo y otro negativo sobre la innovación. Y lo interesante de nuestra investigación es que permite determinar cuál de los dos efectos pesa más. Parece que el efecto positivo domina el efecto negativo y, por tanto, los analistas tienen un efecto total que es positivo sobre la innovación”, explica una de las autoras del estudio, Anna Toldrà-Simats, del departamento de Economía de la Empresa de la UC3M.

“Hemos encontrado que las empresas que cuentan con más analistas financieros tienen más tendencia a adquirir otras empresas dedicadas a la innovación, a realizar inversiones en capital riesgo corporativo y a reducir los gastos en I+D interno con poca aportación, lo cual da lugar a una asignación de los recursos en I+D más eficaz”, añade una de las autoras del estudio, Bing Guo, profesora de Contabilidad en el departamento de Economía de la Empresa de la UC3M.

Para otro de los autores, el profesor David Pérez Castrillo, del departamento de Economía y de Historia Económica de la UAB, “el trabajo sugiere que el seguimiento de los analistas financieros lleva a las empresas a externalizar sus actividades de innovación, para hacerlas más visibles. Como ocurre con otras decisiones empresariales, un cierto grado de supervisión lleva a las empresas a tomar decisiones más eficientes, también en términos de innovación".

La investigación concluye que apoyar el trabajo de los analistas financieros da lugar a una mejor asignación de los recursos de I+D de las empresas, a un aumento del número de patentes y a una mejora de la calidad de las mismas.

Industria aeroespacial, informática y farmacéutica

El trabajo también señala algunas características de las inversiones en innovación que suelen realizar las empresas. Por un lado, han comprobado que las compañías que más apuestan por la innovación son aquellas que están en el área de la alta tecnología, como es el caso de la industria aeroespacial, la informática o la farmacéutica.

Para la realización del estudio, el equipo de investigación ha analizado información de 3000 empresas estadounidenses cotizadas. “Hemos recogido información de nueve bases de datos distintas, como son los datos financieros de las empresas, los datos sobre los analistas financieros que siguen estas empresas y los datos sobre las estrategias de inversión en I+D y adquisiciones de las empresas, entre otros”, añade la profesora Bing Guo.

