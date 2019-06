El análisis de la escritura confirma las similitudes entre la psicosis y el trastorno bipolar

Un equipo del Programa de Doctorado Biología Molecular y Celular, Neurociencia y Sistemas Complejos de la Universidad de Jaén ha analizado los movimientos de la escritura a mano para evaluar los síntomas motores en psicosis y trastorno bipolar.

El objetivo de la investigación, cuyos resultados se han publicado en la revista PLOS ONE, ha sido explorar las características de la escritura de pacientes con trastorno bipolar o psicótico, con el fin de comprobar si son de utilidad en la evaluación de alteraciones motoras en estos trastornos.

Para ello, el equipo utilizó un enfoque metodológico amplio que incluyó la caracterización lineal y no lineal de diversas medidas de la escritura. Las alteraciones motoras (AM) son características relevantes en varios trastornos mentales, como es el caso de la psicosis o el trastorno bipolar.

Alteraciones motoras

“Numerosos estudios demuestran que estas alteraciones motoras podrían tener un papel esencial en el diagnóstico de trastornos psicóticos y bipolares. La inclusión de un dominio motor permitiría una mejor comprensión de la psicopatología y también podría revelar importantes contribuciones a los procesos de la enfermedad en todos los diagnósticos”, asegura Yasmina Crespo, primera autora del trabajo.

En el experimento, los investigadores pidieron a los participantes que realizasen distintas tareas de escritura sobre una tableta digital. Posteriormente, recogieron y analizaron las diferentes medidas que se especifican en la sección de medidas de escritura, mediante el uso de software específico (Ductus y Matlab).

Los resultados obtenidos mostraron, por un lado, que este tipo de medidas pueden ser herramientas útiles en la evaluación y cuantificación de alteraciones motoras en pacientes con trastornos mentales, como la psicosis y el trastorno bipolar.

Por otro lado, no se encontraron diferencias significativas entre los participantes en función del diagnóstico (trastorno del espectro de la esquizofrenia o trastorno bipolar) en ninguna de las medidas de escritura a mano evaluadas.

Estos resultados respaldan las investigaciones que han puesto de relieve las similitudes entre la esquizofrenia y el trastorno bipolar y sugieren que los trastornos del espectro de la esquizofrenia y el trastorno bipolar podrían ser parte del mismo espectro clínico.

No hay diferencias significativas

“No encontramos diferencias significativas entre los participantes con dosis bajas y altas de antipsicóticos, o entre los participantes que tomaron antidepresivos y los que no tomaron antidepresivos en ninguna de las medidas de escritura a mano evaluadas. Estos hallazgos indican que las alteraciones motoras no estarían relacionadas con el tratamiento farmacológico o la dosis”, explica Crespo.

En este sentido, los investigadores creen que los hallazgos presentados en este artículo hacen una contribución original y novedosa a la comprensión de los síntomas motores en pacientes con trastornos bipolares o psicóticos.

Referencia bibliográfica:

Yasmina Crespo, Antonio Ibañez ,María Felipa Soriano, Sergio Iglesias, Jose Ignacio Aznarte. “Handwriting movements for assessment of motor symptoms in psychosis and bipolar disorder”. PLOS ONE (2019).