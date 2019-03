La alta velocidad genera más turismo en China que en España

La llegada de un tren de alta velocidad como el AVE a una localidad tiene un fuerte impacto en su vida cotidiana, pero ¿cómo afecta esa circunstancia al desarrollo específico del turismo? Un equipo de investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha respondido a esta pregunta mediante un estudio comparativo del impacto de la alta velocidad en nuestro país frente a China.

China y España se encuentran entre los países más atractivos para el turismo, en tercer y cuarto lugar respectivamente en los rankings mundiales sobre llegadas de turistas, tan solo por detrás de Francia y Estados Unidos. De ahí que sea importante analizar cómo puede afectar o estar afectando a nuestros datos sobre turismo la llegada de las líneas de alta velocidad a diferentes puntos, sobre todo teniendo en cuenta que España posee, y únicamente tras China, una de las redes más largas de ferrocarriles de alta velocidad a nivel mundial, con más de 20 años de experiencia y 3200 kilómetros de líneas de alta velocidad construidas.

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores analizaron la respuesta turística de 47 provincias españolas (todas menos las que se encuentran en territorio insular) entre los años 1999 y 2015, un período de tiempo en el que la alta velocidad sufrió un gran desarrollo en nuestro país.

Pese a que como se pensaba en un principio, la implantación de una línea rápida de ferrocarril tiene un impacto positivo en las economías y el desarrollo de las poblaciones en las que se establece una parada del tren, en el caso concreto del turismo, lo cierto es que el estudio, publicado en el Journal of Transport Geography, pone de manifiesto que el impacto en nuestro país ha sido mucho menor que el que este tipo de actuaciones tiene en el país asiático.

“La investigación que llevamos a cabo, demuestra que el impacto positivo en el caso español no solo es mucho menor que en China, sino que, además, afecta sobre todo al turismo extranjero”, explica Begoña Guirao, una de las autoras del trabajo. “En concreto, en el caso de China, la implantación de las líneas de alta velocidad supuso un incremento de hasta el 25 % en la afluencia de turistas a las ciudades en las que se implantaba. Ese porcentaje no llega al 2% en el caso español”, explica la investigadora.

El vehículo privado, el preferido por los españoles para el turismo

Para los expertos de la UPM, los kilómetros que separan las distintas poblaciones en China juegan un papel determinante en el alto impacto que las nuevas tecnologías ferroviarias tienen en el turismo del país asiático. “En España las distancias son mucho menores y no se depende tanto de ese medio de transporte para los desplazamientos ya que tenemos muy buenas alternativas para los traslados tanto por carretera como con los sistemas ferroviarios convencionales”, explica Juan Luis de la Campa, otro de los investigadores de la UPM autores del estudio. “En nuestro país, viajar con un nivel de calidad medio alto ya estaba garantizado antes de la llegada de la alta velocidad, algo que no sucedía en China”, añade.

Los resultados del trabajo muestran que en el caso de España las mejoras de confortabilidad y rapidez del viaje que ofrece la alta velocidad no son suficientes, por si solos, para modificar los patrones de viaje de los residentes españoles que hacen turismo interno, que en el año 2012 preferían el vehículo privado casi en un 84% de los casos. “En el caso del turista español, la percepción de que el precio es mucho más elevado si opta por la alta velocidad es un freno a su uso. Por ello, el uso turístico de este medio de transporte es mucho más frecuente entre los turistas extranjeros”, añaden los investigadores.

La investigación, realizada en el Departamento de Ingeniería Civil: Transporte y Territorio de la UPM concluye además que los resultados ponen de manifiesto la importancia de llevar a cabo un análisis más profundo de los estudios socioeconómicos de las infraestructuras en nuestro país, especialmente cuando se trata de la Alta Velocidad.

“Nuestro trabajo puede mejorar los estudios socioeconómicos de rentabilidad de las infraestructuras de transporte y en especial la Alta Velocidad estudiando si ciertos efectos económicos positivos generalmente despreciados por los estudios coste-beneficio deben ser considerados”, explica Mª Eugenia López-Lambas, coautora del trabajo.

Referencia bibliográfica:

Juan Luis Campa, María Eugenia López-Lambas, Begoña Guirao. "High speed rail effects on tourism: Spanish empirical evidence derived from China's modelling experience". Journal of Transport Geography, diciembre 2016.